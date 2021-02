Scopa Rowenta Air Force 460 ad un prezzo fuori di testa da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte del giorno continua e, dopo aver visto la proposta di portali come Amazon ed eBay, passiamo adesso alle occasioni di MediaWorld e del suo Solo per Oggi, dove vi sarà possibile trovare prodotti delle più varie categorie che includono sempre smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici e tanti dispositivi per la cura della persona con i prezzi tagliati anche del 50% in alcuni casi. Vi ricordiamo poi che la particolarità del Solo per Oggi di MediaWorld sta nel fatto che queste offerte valgono fino a mezzanotte, quindi approfittatene subito se qualche articolo stuzzica il vostro interesse!

Tra tutte le offerte odierne spicca quella riguardante la scopa elettrica Rowenta Air Force 460 Flex che può esser acquistata a 259,99€, con uno sconto di oltre 140€! Questa scopa elettrica senza filo fa della tecnologia Flex applicata al tubo di aspirazione il suo punto di forza, arrivando a catturare lo sporco fino a 5 volte più in profondità di una scopa tradizionale, raggiungendo anche le zone con poca luminosità grazie al sistema di illuminazione a LED alla base della spazzola. Rowenta Air Force 460 Flex sfrutta tutta la tecnologia ciclonica per catturare lo sporco e convogliarlo nel pratico serbatoio da 0,65l, e di tenerlo imprigionato lì dentro separandolo dall’aria che viene rigettata fuori.

Grazie al potente motore la scopa Rowenta Air Force 460 Flex è in grado di catturare polvere, peli e sporco da qualsiasi superficie siano essi pavimenti o tessuti ed è particolarmente indicata per chi possiede animali domestici, infatti è possibile usare gli accessori del kit Animal Care come la mini spazzola motorizzata o la bocchetta flessibile pr arrivare anche nelle fessure più nascoste, e rendere quindi la scopa uno strumento perfetto per una pulizia mirata e profonda per i peli.

Insomma, la scopa elettrica Rowenta Air Force 460 Flex è di norma un dispositivo dalle ottime feature che a questo prezzo diventa una vera occasione imperdibile, ma non dimenticate però che rimane sempre uno dei tanti articoli nel Solo per oggi di MediaWorld, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa del portale, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

