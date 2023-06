State aspettando l’occasione perfetta per acquistare un prodotto tech a un prezzo eccellente? In tal caso dovreste sfruttare la possibilità di acquistare su Amazon Renewed, la sezione dello store che comprende solo prodotti ricondizionati a prezzi convenienti, così potrete risparmiare sui marchi che amate. Precisiamo che i prodotti venduti su Amazon Renewed sono soggetti a ispezione e test per garantirne il perfetto funzionamento da parte di un fornitore qualificato, con performance gestita direttamente da Amazon.

I fornitori, che possono essere produttori qualificati o ricondizionatori specializzati terzi, devono soddisfare criteri rigorosi per poter vendere su Amazon Renewed e raggiungere obiettivi di performance continui. Inoltre, il processo di ispezione e test include in genere un test diagnostico completo, la sostituzione di eventuali parti difettose e un processo di pulizia accurato! Non meno importante, se il prodotto non appare o non funziona come previsto, la garanzia Amazon Renewed vi assicura una sostituzione o un rimborso immediato, per un anno di tempo.

Acquistando prodotti di seconda mano non solo ne prolungate la vita, riducendo al contempo i rifiuti elettronici e l’estrazione di materie prime, ma avete l’occasione di portare a casa anche top di gamma a prezzi mai visti. Notebook, smartphone, elettrodomestici per la casa e molto altro ancora, le proposte a vostra disposizione sono moltissime, adatte a ogni budget e anche a ogni necessità.

Inoltre, grazie ad alcuni dei coupon a disposizione sulla pagina principale di Renewed, avrete la possibilità di risparmiare addirittura il 30% in più su degli articoli selezionati. Dunque, il nostro invito è di dare uno sguardo alla sezione quanto prima!

