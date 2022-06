Se la musica è la vostra passione, e se siete alla ricerca di una buona occasione per usufruire, gratuitamente, di un servizio di musica in streaming in stile Spotify, allora questa è certamente un’occasione che non potete perdere, complice l’arrivo dell’estate e la conseguente possibilità di avere musica in streaming, gratis, per tutto il periodo estivo!

Amazon, infatti, in vista del suo attesissimo Prime Day, ha deciso di offrirvi l’opportunità di sottoscrivere un abbonamento gratuito di ben 4 mesi al suo servizio Amazon Music, non richiedendo neanche l’attivazione di un solo mese per usufruire dell’offerta!

Si tratta di un’occasione davvero ottima in quanto, almeno a nostra memoria, è la prima volta che Amazon offre ai suoi utenti ben 4 mesi di servizio gratuito, laddove in passato promo simili non erano andate oltre i 3 mesi.

Fino al 13 luglio, dunque, avrete l’occasione di testare gratuitamente per tutta l’estate l’ottimo servizio di musica di Amazon, a patto però che siate nuovi clienti, e che non abbiate mai usufruito prima di alcun periodo di utilizzo gratuito del servizio.

Basta semplicemente visitare la pagina dedicata alla promozione (troverete il link alla fine di questo articolo) per poter sottoscrivere immediatamente l’adesione al servizio, con un’attivazione che avverrà in pochissimi secondi, e vi permetterà di ascoltare subito, ed in modo gratuito, tantissima ottima musica in alta definizione, potendo scegliere da un un catalogo che vanta milioni di brani, senza contare playlist, stazioni radio digitali, ed ovviamente podcast.

Termini e condizioni

Offerta promozionale valida dal 21 giugno 2022 al 13 luglio 2022 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”).

(il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 4 mesi per membri Prime o 3 mesi per i clienti senza Abbonamento Prime.

Offerta valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale.

L’Offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese , fino alla relativa cancellazione.

, fino alla relativa cancellazione. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music. L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni.

L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento.

In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Terminato poi il periodo di prova, potrete scegliere se disdire l’abbonamento, e salutare quindi il servizio, o se continuare a godere di un abbonamento attivo, al costo di 9,99€ al mese, e con la possibilità di utilizzare il servizio non solo da smartphone, ma anche da tablet, PC e dai dispositivi Amazon compatibili, come la gamma Echo e Echo Show.

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi al link diretto per la sottoscrizione, così che possiate subito sottoscrivere l’abbonamento al servizio che, ve lo ricordiamo, può essere disdetto in qualsiasi momento, e non comporterà per voi il pagamento di alcuna cifra, né alcun costo nascosto.

