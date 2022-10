Amazon ha messo a vostra disposizione un buono sconto da ben 15€, da ottenere facilmente e in pochissimi passaggi. Diventando clienti Prime e utilizzando il fantastico Amazon Photos che, tra i vari vantaggi inclusi nell’abbonamento, mette a vostra disposizione un cloud in cui gestire i vostri contenuti senza alcun limite avrete la possibilità di ricevere la somma citata. Vi basterà semplicemente sfruttare l’offerta in corso entro e non oltre il 31 ottobre!

Ottenere il credito promozionale appena citato, non è mai stato così facile. Vi basterà sfruttare l’app Amazon Photos per iOS e Android, godervi lo spazio di archiviazione e attivare il salvataggio automatico per eseguire automaticamente il backup delle vostre foto. A questo punto, dovrete solo attendere 7 giorni per ricevere l’e-mail con il vostro credito promozionale di 15€, senza aggiungere altri step!

Abbonandovi a Prime, potrete sfruttare al meglio Amazon Photos che vi assicura un cloud illimitato in cui inserire foto e video, da condividere anche tra più persone e, non meno importante, per personalizzare velocemente i vostri dispositivi Amazon con le immagini che preferite. Amazon Photos e Alexa, infatti, funzionano perfettamente insieme!

Potrete impostare lo sfondo di Echo Show e lo screensaver di Fire TV, sfruttando anche gli ottimi controlli vocali a vostra disposizione. Per farlo su Echo Show vi basterà dire “Alexa, vai a Impostazioni”, toccare Sfondo e orologio poi cliccare Amazon Photos per scegliere tra le raccolte. Da Fire TV potrete, invece, andare nella sezione delle Impostazioni, fare click su Screensaver corrente e selezionare una raccolta di foto. Dunque un servizio che non solo può fare la differenza ma, in più, vi garantisce un buono sconto senza fare nulla!

Nel caso in cui siate interessati ad abbonarvi in questi giorni, in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato. In aggiunta potrete trovare termini e condizioni della promozione in corso, alla fine del nostro articolo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Termini e condizioni

• L’offerta promozionale (l’“Offerta”) è valida dalle ore 00:01 del 1 ottobre 2022 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2022.

• L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale (i “Clienti idonei”).

• L’offerta non è valida per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato. I clienti Amazon Prime Business non hanno diritto all’offerta.

• Con l’Offerta, i Clienti idonei riceveranno un credito promozionale di 15 euro da utilizzare su www.amazon.it.

• I Clienti idonei riceveranno una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sull’account del credito promozionale e le istruzioni su come utilizzarlo entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

• Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

• I contenuti devono essere caricati in uno dei formati supportati dal servizio Amazon Photos.

• L’Offerta si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

• L’Offerta è limitata a un solo ordine per ciascun account.

• L’Offerta non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

• Per beneficare dell’Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 40 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

• Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout e dovrà essere utilizzato entro le ore 23:59 del 15 novembre 2022.

• Per utilizzare il codice promozionale è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click. Il codice promozionale non può essere utilizzato per gli acquisti effettuati tramite voce con Alexa.

• L’Offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

• In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

• Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta in qualsiasi momento.

• Si applicano le Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it, le Condizioni d’uso dei buoni sconto Amazon.it e le Condizioni Generali d’Uso di Amazon Photos.

