Siete alla ricerca di un’aspirapolvere senza fili di ultima generazione a un buon prezzo? A fare al caso vostro è allora l’offerta di Euronics, che propone l’ottimo Rowenta Force Flex 14.60 con un cashback di ben 100 euro. Esatto, avete proprio capito bene: se decidete di acquistare il prodotto su Euronics, che tra l’altro è attualmente disponibile con il 27% di sconto rispetto al prezzo di listino, riceverete in seguito un rimborso di ben 100 euro. Un’offerta decisamente da non credere.

A rendere il tutto più interessante è il fatto che Rowenta Force Flex 14.60 è un’aspirapolvere senza fili di ottima qualità, dotata di potenza da max 200 Watt, durata fino a 1 ora e 10 minuti di utilizzo continuo e una capienza di 0,9 litri. A rendere tale prodotto degno di nota è però la tecnologia Flex, che vi consente di raggiungere e pulire anche i punti più difficili e nascosti della vostra abitazione. Il tutto ora con anche 100 euro di rimborso, che si va a sommare al significativo sconto già proposto da Euronics.

Per ottenere il rimborso di 100 euro sono necessari pochi semplici passi. Una volta acquistato il Rowenta Force Flex 14.60 su Euronics entro il 07/11, dovrete recarvi sul sito www.rowentatirimborsa.it e registrare il vostro acquisto seguendo le indicazioni presenti sul sito entro il settimo giorno successivo alla data indicata sullo scontrino. Una volta fatto ciò non vi basterà che aspettare per ricevere il vostro rimborso.

