Scopri come ottenere una gift card da 5€ con IBS!

Facciamo un break dalla nostra rassegna di promozioni tech di oggi e dalle offerte di Primavera di Amazon, per segnalarvi l’ultima iniziativa di IBS che vi permetterà, attraverso il raggiungimento di una soglia minima di spesa, di ricevere una gift card da 5€. Attenzione però, questa promozione è disponibile solo fino al 25 marzo, quindi affrettatevi se volete approfittarne e ricevere la gift card!

Aderire a questa iniziativa è molto semplice, infatti non dovrete far altro che selezionare almeno 50€ in prodotti da una lista proposta da IBS e poi, nell’apposita sezione del carrello, inserire il codice HAPPYMARZO e completare l’ordine. A questo punto vi arriverà la mail di conferma dell’ordine, che include anche la vostra gift card dal valore di 5€, che dovrete utilizzare entro il 10 aprile.

Questa iniziativa di IBS si rivela un’occasione che gli amanti della lettura non possono lasciarsi sfuggire, perché permette di acquistare un gran numero di libri, di tutti i generi, come ad esempio Donne di Camilleri o Io sono leggenda di Matheson, con addirittura il 50% di sconto. Vasta anche la scelta che riguarda la musica, con tanti singoli di successo, album o compilation arrivate da poco nello store, come ad esempio quella di Sanremo 2021, rilasciata poco più di 10 giorni fa.

Ma non è tutto, infatti IBS nel suo vasto catalogo include anche i giocattoli, con gli ultimi arrivi per quanto riguarda LEGO Harry Potter e gli innovativi set a forma di libro, e anche tanti accessori ed elementi d’arredo per la casa, che possono diventare simpatiche idee regalo come tazze e bottiglie termiche della linea Mr. Wonderful, con scritte e grafiche moderne e divertenti.

Insomma, tanti sono i prodotti inclusi in questa promozione che vi permetteranno di ottenere la gift card di IBS da 5€, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare quelli perfetti per voi. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di prodotti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

