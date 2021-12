Scopri come ottenere una gift card da LaFeltrinelli, ma solo fino al 20 dicembre!

Se state cercando un’offerta che riguardi libri, film o CD, siete capitati nel posto giusto. La promozione che abbiamo deciso di segnalarvi riguarda lo store LaFeltrinelli: acquistando direttamente da una specifica selezione di prodotti a vostra disposizione, potrete ricevere una gift card da spendere su tutto il catalogo presente online, ma ancora per pochissimo!

Amanti della letteratura e della musica, LaFeltrinelli vi propone un’offerta molto valida direttamente sulla sezione “outlet” del sito, non solo grazie a dei prezzi già molto scontati su grandi classici, pellicole iconiche e addirittura vinili, ma decidendo anche di regalarvi una gift card da 5€, da riscattare entro il 20 dicembre.

Vi segnaliamo che, per ottenere questi 5,00€, come primo step bisogna registrarsi sul sito della Feltrinelli o, in alternativa, accedere se siete già provvisti di un account, poi una volta entrati, è necessario mettere nel carrello un totale di 45,00€ tra tutti i prodotti che sono presenti nella categoria outlet dello store: tra le varie proposte ci sono libri in lingua italiana, musica, cinema, cartoleria, giocattoli e moltissime idee regalo scontate anche oltre il 50%, quindi sarà facile giungere alla somma minima per aderire alla promozione!

Una volta portato a termine l’acquisto e confermato l’indirizzo di spedizione riceverete una semplice mail, ovviamente con la gift card allegata. Come vi abbiamo già anticipato, non avrete alcun limite: potrete usufruirne su tutto ciò che preferite, basta che sia disponibile su LaFeltrinelli! In conclusione, un modo semplice e interessante per acquistare degli articoli a prezzo molto conveniente e, non da meno, con ben 5,00€ da ricevere immediatamente sul proprio indirizzo di posta elettronica; perfetto se state pensando di fare dei regali per Natale!

Detto questo, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!