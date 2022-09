Dopo una lunga attesa, arriva finalmente sul mercato FIFA 23, l’ultimo capitolo della saga calcistica più giocata in assoluto. Se siete in procinto di acquistarlo, sappiate che esiste un metodo che vi permetterà di risparmiare cifre importanti già al day one, riducendo indirettamente il prezzo originale del videogioco.

Il metodo consiste nell’acquistare le PS Cards su Instant Gaming, tramite le quali ricaricare il vostro account PlayStation Store o Xbox Live, per poi acquistare in un secondo momento FIFA 23. Il risparmio è garantito perché Instant Gaming propone una serie di PS Cards a prezzi più bassi rispetto al valore originale. Ad esempio, potrete aumentare il saldo del vostro account PlayStation Store di 120€ pagando soltanto 96,50€, saldo che potrete poi utilizzare per acquistare il gioco e altri contenuti.

Instant Gaming offre anche agli utenti PC la possibilità di comprare l’ultimo capitolo di FIFA a un prezzo vantaggioso, e in questo caso non ci sarà nemmeno bisogno di ricorrere a “trucchetti”, dato che il titolo viene proposto a soli 49,49€ invece di 70,00€. Insomma, occasioni imperdibili per le versioni digitali di FIFA 23 e, per questo, vi consigliamo di accaparrarvi subito una copia del gioco prima che vada esaurito.

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo di FIFA avrà diverse novità, con il chiaro obiettivo di portare la simulazione calcistica a un livello mai raggiunto finora. I miglioramenti sono numerosi e siamo sicuri che la nuova tecnologia HyperMotion farà la gioia di chi ha giocato ogni capitolo di FIFA, in quanto gli sviluppatori sono riusciti, grazie anche alla potenza delle console di ultima generazione, di raddoppiare l’elaborazione dei dati rispetto al capitolo precedente, che si traducono in oltre 6.000 animazioni realistiche. La HyperMotion aggiornata è solo una delle novità introdotte in FIFA 23, pertanto aspettatevi un’esperienza di gioco senza compromessi, con meccaniche che consentiranno di prendere possesso della palla in maniera più intelligente.

Insomma, una buona occasione per acquistare il nuovo capitolo FIFA a un prezzo più vantaggioso al suo giorno di uscita, quindi non dimenticatevi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

