Scopri gli sconti fino al 32% sugli elettrodomestici Severin!

Amazon ha intenzione di catturare l’attenzione degli utenti con un numero spropositato di iniziative, che coinvolgono tantissimi prodotti appartenenti alle più disparate categorie del portale. Infatti, proprio in queste ore ha inaugurato una nuova tornata di sconti sui migliori elettrodomestici del marchio Severin, con tagli di prezzo che possono toccare quota 32%!

Il portale statunitense sta mettendo a disposizione un buon numero di prodotti promozionati ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata all’aspirapolvere portatile Severin HV7146. Originariamente venduto a 76,00€, solo per pochissimi giorni è disponibile a “soli” 59,90€, a seguito di uno sconto del 16,10€, l’equivalente del 21%.

Questo prodotto rappresenta il compagno ideale per tutti coloro che desiderano eliminare la polvere in contesti molto piccoli, come monolocali oppure automobili. Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, esso può contare su una capacità di ben 5,5 KPA, un risultato superiore alla media dei prodotti di questo segmento di mercato.

L’aspirapolvere Severin HV7146, inoltre, è estremamente silenzioso, difatti può essere utilizzato in ogni momento della giornata e, grazie ad una batteria agli ioni di litio da 18,5V può garantire un’autonomia operativa fino a 30 minuti, in base alla modalità scelta. E poi, tra le sue peculiarità, questo piccolo elettrodomestico include al suo interno un contenitore da 150 millilitri, che può accogliere sia polvere che liquidi.

Insomma, un articolo dalle ottime specifiche, ora venduto ad un prezzo più concorrenziale rispetto al passato. Chiaramente, visto il gran numero di prodotti Severin in offerta, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare le proposte.

