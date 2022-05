La primavera è entrata nel vivo ormai da un po’ e se non avete ancora acquistato una piscina o un barbecue con cui trascorrere momenti felici all’aperto con gli amici e con la famiglia, non riuscendo ad approfittare delle occasioni precedenti, non c’è motivo di preoccuparsi, perché eBay ha nuovamente aggiornato il catalogo, proponendo a prezzi scontati i tipici articoli da usare durante le belle giornate di sole.

Ad essere in offerta in questa nuova iniziativa sono soprattutto piscine e barbecue, e non è un caso che il noto portale di compravendita abbia coinvolto in particolar modo quest’ultimi, dal momento che sono quelli che garantiscono il miglior intrattenimento all’aria aperta, sia a bambini che adulti. Nonostante ciò, non bisogna sottovalutare gli sconti su una serie di attrezzi utili per mantenere in buono stato la vostra zona verde, così come le offerte sui dispositivi antizanzare, di cui non se ne può fare a meno in questo periodo.

Se volete rendere il vostro giardino un posto da sogno, non solo durante le belle stagioni, come non prendere in considerazione il gazebo Havanna Blumfeldt, offerto ora da eBay a 1.000€ in meno rispetto al prezzo precedente di 2.499,00€, permettendovi di acquistarlo a 1.499,00€. Un risparmio incredibile, così come lo è questo gazebo, che si farà apprezzare per il suo design elegante e lussuoso.

Oltre a un gazebo raffinato esteticamente, con dettagli e materiali di alta qualità, parliamo di un prodotto modulare, in grado di organizzare gli elementi componibili, come divani e cuscini, in base a quelle che sono le vostre preferenze personali o di spazio. Questo gazebo dispone un totale di 17 pezzi, rappresentati da quattro divanetti, un tavolino, quattro imbottiture per la seduta e otto cuscini per la schiena. Le tre pareti flessibili vi permetteranno non solo di ripararvi dal sole, ma anche da vento e pioggia, facendo sì che possiate passare qualche ora di relax al riparo da eventuali intemperie.

Havanna Blumfeldt è indubbiamente il gazebo perfetto per trascorrere la primavera e l’estate immersi nel verde e poterlo acquistare a 1.000€ in meno rispetto al prezzo originale dovrebbe spingervi ogni appassionato di giardino a valutarne l’acquisto, anche se ovviamente non è l’unico prodotto interessante di questa nuova iniziativa di eBay. Vi invitiamo dunque a visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tanti altri articoli, sperando che le scorte non si esauriscano troppo in fretta.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

