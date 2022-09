Se state pensando di acquistare un regalo in ambito beauty, oppure di anticipare le spese di Natale, non dovreste assolutamente farvi scappare i meravigliosi Calendari dell’Avvento Sephora, disponibili a dei prezzi che partono da soli 30€ . Lo store ha appositamente creato un’intera sezione con tutti e 5 i differenti Calendari a vostra disposizione, permettendovi di scegliere per budget e anche per preferenze specifiche!

All’interno, potrete trovare fino a 26 prodotti di ottima qualità e nella comodissima versione mini size, perfetta da portare in viaggio o anche in borsa. Data la validità di questi articoli, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti, fintanto che i Calendari dell’Avvento sono ancora disponibili!

Tra le varie opzioni da non perdere di vista, c’è indubbiamente il Calendario dell’Avvento Beauty Premium disponibile ad appena 69,00€ e contenente ben 24 prodotti dal valore effettivo di 184,99€. Questo prodotto, disponibile in edizione limitata, è composto da numerose sorprese tra make-up, trattamenti, prodotti per capelli e accessori in formato standard! Inoltre, il cartone da cui è composto il calendario, è stato sviluppato con un approccio responsabile, da foreste gestite in modo sostenibile.

In alternative, per una spesa un po’ più importante, potrete portare a casa l’edizione Sephora Favorites da 149,90€ contenente 26 prodotti di cui 7 in formato full size, dal valore di ben 425,00€. All’interno ci sono alcuni dei bestseller più graditi sullo store e le novità di Paco Rabanne, Olaplex, Rare Beauty e Augustinus Bader.

