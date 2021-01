Scopri i nuovi prodotti Rick & Morty sullo store EMP!

Prendiamoci una pausa dalle numerose offerte tech della giornata per poterci dedicare anche all’ultima iniziativa arrivata sulle pagine di EMP, dove ci sono alcune novità che riguardano il merchandise relativo all’irriverente serie tv animata Rick & Morty, con l’inserimento in catalogo di nuovi prodotti, nonché l’arrivo di alcuni sconti sui prodotti già noti. Tutte ottime proposte che, per altro, vanno ad arricchire la ricchissima offerta del nostro hub relativo alle migliori occasioni online relative ai saldi invernali, dove potrete trovare tante altre ottime occasioni relative al mondo dell’abbigliamento.

La prima cosa che si nota di questa selezione di prodotti a tema Rick & Morty sono senza dubbio i colori, infatti, come nella serie, ogni prodotto è caratterizzato da colori super vivaci e talvolta tendenti al verde, con illustrazioni spesso assurde che diventano ottime grafiche per le fantasiose t-shirt, come nel caso di quella che ritrae Morty che diventa una luna, con tanto di stelle colorate tutte attorno. La proposta di capi d’abbigliamento ispirata dalla serie animata include, oltre alle magliette per uomo e per donna, sciarpe, alcuni modelli di fantasiosi boxer e persino i maglioni natalizi, che potrete acquistare ad appena 17,99€, ossia con uno sconto di oltre il 70%.

Il bello è che questa selezione non si propone solo con dei saldi sull’abbigliamento, ma anche con numerosi articoli della più svariata natura, come tazze, Funko Pop!, sticker e persino una linea di mascherine lavabili munite di tasca interna per il filtro dell’aria, e con dei pratici cinturini elastici lunghi 12 cm.

Insomma, i fan della serie Rick e Morty apprezzeranno di certo questa varia promozione che ha realizzato EMP

