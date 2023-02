State cercando degli articoli delicati e unici da aggiungere al vostro arredamento, dalla cucina alla camera da letto? Il nostro consiglio è di sfruttare i super saldi attivi sullo store ufficiale Thun, con sconti attivi su moltissimi accessori e soprammobili del brand. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata alle offerte, con ribassi che toccano addirittura il 50%!

Inoltre, decidendo di acquistare 2 articoli, avrete la possibilità di abbassare il prezzo del secondo prodotto di un ulteriore 20%, direttamente in fase di checkout. Le proposte sono numerose, pensate per soddisfare le vostre necessità e ovviamente anche i vostri gusti personali, da addobbi, set di bicchieri, utensili per la cucina e molto altro ancora. Dunque, trattandosi di promozioni molto interessanti e disponibili per un tempo molto limitato, vi consigliamo di effettuare i vostri acquisti!

Tra i prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente la Caraffa per acqua appartenente alla linea Marisol, disponibile ad appena 14,95€ invece di 29,90€. Si tratta di un articolo in ceramica decorata a mano, con maxi girasoli e farfalle in volo, per portare in tavola acqua e bevande rinfrescanti con la massima raffinatezza! Perfetta come idea regalo ma anche da abbinare agli altri elementi per un set completo.

In aggiunta, infatti, potrete valutare l’acquisto del set di 2 bicchieri Spritz Marisol ad appena 12,45€ invece di 24,90€. Essendo appartenenti alla stessa linea della caraffa, il vetro trasparente è decorato sempre con farfalle in volo e grandi girasoli. Inoltre, essendo larghi 27 cm e alti 22 cm sono ideali per moltissimi drink fatti in casa!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Thun dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

