Scopri in Anteprima le offerte sulle macchine del caffé De’Longhi

Dopo aver visto le offerte del giorno di Amazon, vogliamo concludere questa settimana segnalandovi un ultima interessante promozione che riguarda le macchine del caffè De’ Longhi manuali ed automatiche. Infatti in queste ore è possibile trovare molte di questi prodotti a prezzi scontati con modelli in grado da soddisfare chiunque, sia chi vuole spendere meno di 100€ e sia chi è intenzionato a comprare il top di gamma.

L’offerte che spicca tra quelle proposte riguarda la De’Longhi ECAM 23420SB, che ora è disponibile con uno sconto del 20%, e potrà essere acquistata a 359,99€. Questa macchina da caffè potrà non esser alla portata di tutti, ma rappresenta la perfetta unione tra tecnica e stile, grazie alla sua macinatura automatica dei chicchi, in modo da garantire un espresso perfetto come al bar. Oltre alle classiche opzioni, con la De’Longhi ECAM 23420SB è possibile anche impostare l’aroma più o meno forte, ed addirittura 3 temperature con cui si vuole assaporare il caffè.

Il pannello di controllo di De’Longhi ECAM 23420SB, pratico e molto semplice da utilizzare, permette di realizzare qualsiasi tipo di caffè premendo un semplice tasto, e grazie al Cappuccino System, sarete in grado di creare una schiuma ricca e cremosa. Il contenitore di chicchi ha una capienza di ben 250 gr, ma grazie al coperchio salva aroma che li protegge da aria e luce, la fragranza rimane invariata, mentre la tanica dell’acqua è facile da rimuovere e riempire, ed dotata dello spazio necessario per installare l’apposito filtro addolcitore dell’acqua. De’Longhi ECAM 23420SB oltre ad esser dotata di un sistema di spegnimento automatico in modo da ridurre i consumi di energia, è anche dotata di sistema di pulizia intelligente che si avvia ad ogni utilizzo, ed avverte quando è arrivato il momento di effettuare il ciclo automatico di decalcifica.

Visto il numero di prodotti in promozione, vi consigliamo di dare un’occhiata alla lista completa delle macchine da caffè De’Longhi in promozione cosi da poter trovare il prodotto che meglio si addice alle vostre preferenze e al vostro budget. Prima di farvi acquistare la vostra prossima macchina da caffè, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

