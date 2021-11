Scopri la maglietta TeeTee del giorno e acquistala a soli 13€

TeeTee, la più grande community italiana dedicata all’abbigliamento nerd, ritorna con una delle sue fantastiche offerte a tempo, proponendo per la giornata odierna una maglietta a tema Akira a partire da soli 13€. Stiamo parlando di un indumento dedicato al noto film d’animazione giapponese uscito nel 1988, il quale ebbe un grande successo al punto da far diventare popolare l’animazione giapponese in occidente.

Una nuova occasione, dunque, per munirsi di abbigliamento nerd di alta qualità e sarete felici di sapere che TeeTee propone questo articolo anche in formato felpa, felpa con cappuccio con ampia tasca anteriore, canotta e una maglietta dalle dimensioni adatte per i più giovani. Avrete quindi modo di scegliere l’articolo che più si adatta a voi, anche se, considerato il periodo autunnale, riteniamo sia logico prendere in considerazione una delle due felpe, che vi aiuteranno a rimanere caldi durante le giornate più fredde. Ad ogni modo, nessuno vi obbliga a non acquistare la t-shirt, visto che potrete metterla da parte per poi indossarla nella prossima stagione estiva.

Come detto, il portale ha deciso di riservare per le prossime ore articoli dedicati al noto film d’animazione giapponese Akira, le cui magliette vengono rappresentate da una delle numerose bande di giovani motociclisti, ossia i principali protagonisti del film, che si sfidano tra gli aggrovigliati palazzi metropolitani in corse e sfide spesso all’ultimo sangue.

Ribadiamo che gli articoli di TeeTee sono realizzati con materiali di alta qualità e ovviamente il portale vi darà modo di scegliere la taglia corretta, che va dalla S alla XXL. Per quanto riguarda invece la colorazione, gli articoli Akira vengono proposti nella sola colorazione nera, perfetta per questo specifico design e sfondo a tema del film diretto da Katsuhiro Ōtomo.

Prima di passare altrove, vi ricordiamo che le possibilità che vi concede TeeTee sono a tempo limitato e scadono a fine giornata, quindi vi consigliamo di andare subito sulla pagina della promozione, cosicché possiate scegliere il vostro articolo che più si adatta alla stagione in corso.

