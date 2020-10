Scopri la nuova collezione Zavvi dedicata a The Legend of Zelda!

Potrebbe sembrare che su Zavvi le terrificanti promozioni a tema Halloween della Fiera della Paura abbiano preso il sopravvento sulle altre, ma non è così! Sul portale, infatti, è appena arrivata la nuova linea di abbigliamento ispirata al famoso videogioco The Legend of Zelda, chiamata Secrets & Legends. Quello di The Legend of Zelda è un franchise che ha conquistato milioni di giocatori sin dal primo capitolo nel 1986 col passare del tempo, e dei nuovi titoli, si è sempre più consolidato l’affetto verso Link, l’eroe di Hyrule.

Sicuramente il più esclusivo dei prodotti presente in questa nuova linea di vestiti a tema The Legend of Zelda, è la giacca college, di cui esistono appena 200 modelli in tutto il monto. Con le sue linee nere e dettagli completamente in oro, tra cui il famoso scudo di Link sulla schiena, questa comoda giacca si rivela un Must Buy per tutti i fan del franchise. La collezione prevede poi una vasta scelta di t-shirt e felpe in cotone dal design sobrio, sia per uomo che per donna, e con una scelta di colori che si mantiene sempre sull’elegante combinazione nero/oro, come a rappresentare l’oscurità contrapposta al potere della Triforza e della luce dei singoli personaggi.

Assieme alla nuova collezione di vestiti inoltre, Zavvi ha lanciato una serie di gadget tra cui è possibile trovare anche alcuni elementi di arredo per la casa tra cui tazze, cuscini e persino borracce termiche in bambù, il tutto ovviamente a tema The Legend of Zelda.

Vista l’esclusività di questa collezione a tema The Legend of Zelda, il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione così da trovare le offerte più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi entrare nei camerini virtuali di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!