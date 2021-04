Scopri la nuova offerta GameStop: giochi per tutte le console a partire da 2,98€!

Sono già tantissime le offerte che vi abbiamo proposto in questo mercoledì di aprile, ma la nostra rassegna non si arresta sicché, archiviate le proposte dei principali portali della rete, vi segnaliamo ora la nuova offerta sui videogiochi da parte di GameStop che, dopo averci offerto tantissime occasioni per acquistare PlayStation 5 nel corso del mese di marzo, si offre ora con una bella tornata di sconti dedicati ai videogame per PC e console, con prezzi che partono addirittura da 2,98€!

Avete capito bene: meno di 3 euro per acquistare, fino al 26 aprile, uno dei tanti giochi messi a disposizione dalla catena. Ovviamente non tutti i titoli godono di un prezzo così basso, ma già tenendosi attorno ai 15€ si riescono ad incastrare degli ottimi affari, adatti praticamente ad ogni tipo di giocatore.

A soli 14,98€, ad esempio, potrete portarvi a casa una copia dell’edizione PC dello straordinario Doom Eternal, secondo capitolo del reboot di Doom attuato da Bethesda e id Software, e proprio di recente aggiornatosi con un nuovo contenuto aggiuntivo e narrativo, ovvero la seconda parte del DLC “The Ancient God”, che il nostro team di Game Division ha premiato con un voto di tutto rispetto!

Chiassoso, divertente ed adrenalinico, Doom Eternal è un titolo ricchissimo di azione e contenuti, che vi calerà – ancora una volta – nei panni del tostissimo Doom Slayer in lotta contro le forze dell’Inferno che si apprestano a distruggere una Terra, ed un’umanità, già molto martoriate. Dotato di un gameplay che mescola sapientemente esplorazione, sezioni platform in prima persona, e combattimenti a dir poco galvanizzanti e violenti, Doom Eternal è stato osannato da pubblico e critica e rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei vertici raggiunti dal genere FPS!

Un titolo davvero imperdibile che, come capirete, è comunque solo uno dei tanti offerti da questa nuova promozione GameStop. Una promozione molto ricca che, per vostra comodità, abbiamo riassunto attraverso una serie di comodi link d’acquisto divisi per console, che potrete rintracciare direttamente in calce a questa stessa news. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!