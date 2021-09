Scopri le imperdibili offerte Amazon sui laptop HP!

Amazon ogni giorno promuove iniziative incredibili, oltre alle consuete offerte giornaliere, quest’oggi incentrate verso il fantastico Huawei MateBook X di ultima generazione. In questo nuovo articolo, invece, vi segnaliamo la possibilità di acquistare i migliori notebook di HP, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 20% e la possibilità di dilazionare il pagamento con finanziamenti a tasso zero del portale.

Il portale statunitense, come da tradizione, sta scontando un gran numero di prodotti, motivo per cui la lista è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al HP Pavilion 14-dv0000sl. Generalmente disponibile a 1.149,99€, solo per pochi giorni è venduto a “soli” 1.049,99€, grazie ad uno sconto di ben 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un ottimo notebook, perfetto per tutti coloro che desiderano possedere un dispositivo prestante per lo smart working oppure per completare operazioni più complesse rispetto a quelle quotidiane. Per far ciò, questo portatile possiede un processore Intel Core i7-1165G7, abbinato a 16 GB di memoria RAM e 1 TB di spazio d’archiviazione SSD.

L’HP Pavilion 14-dv0000sl è dotato anche di un display IPS da 14” con una risoluzione nativa in FullHD, ossia 1920 x 1080 pixel, adatto anche per la visione dei migliori contenuti multimediali. Inoltre, tutte le funzioni grafiche sono gestite da una scheda video, in particolare la Nvidia GeForce MX450 con 2 GB di RAM dedicata.

Insomma, un prodotto eccellente per tutte le attività professionali. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con l’iniziativa di Amazon, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro portafoglio.

