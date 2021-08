Scopri le imperdibili offerte sui Laptop NVIDIA per il Back to School!

Mancano davvero pochi giorni al ritorno a scuola e, se siete sprovvisti di un notebook, consigliamo caldamente di prenderne in considerazione uno, dal momento che potrebbe aiutarvi nel fare i compiti e, ovviamente, tanto altro. Come saprete, il mercato è pieno di soluzioni valide, ma ora vi spieghiamo perché scegliere una macchina dotata di scheda video Nvidia potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

Innanzitutto, in occasione del Back to School, diversi notebook dotati di schede video Nvidia vengono proposti in offerta, come l’Acer Nitro 5 AN515-45-R0YQ. Inoltre, dato che un notebook lo si potrà usare anche per giocare, affidarsi a modelli con la grafica Nvidia vuol dire avere la possibilità di apprezzare appieno le caratteristiche dei titoli che si intende giocare e, a tal proposito, i dispositivi dotati di schede video del noto brand statunitense sono quelli che vi garantiranno le migliori prestazioni.

Come gli esperti ben sapranno, Nvidia vanta tecnologie che vi permetteranno di sfruttare il massimo potenziale dalla scheda video, come il Ray Tracing e il DLSS, che sono tecnologie alquanto complesse studiate per ottenere una qualità grafica senza precedenti senza sacrificare le prestazioni. Ovviamente, ciò vale soprattutto per il DLSS, diventato ormai maturo al punto che sempre più sviluppatori di videogiochi scelgono di implementarlo. Il successo di Nvidia, però, non proviene solo dalle grandi prestazioni delle sue scheda video, ma anche da app come Nvidia Broadcast che, grazie all’intelligenza artificiale, migliora la qualità del vostro microfono o cuffie, permettendovi di partecipare a chat vocali e videoconferenze avendo la certezza che dall’altro lato vi sentano sempre in modo chiaro, anche se avete un microfono o una webcam entry level.

Detto ciò, ecco perché scegliere un notebook come l’Acer Nitro 5 AN515-45-R0YQ potrebbe rivelarsi la scelta migliore, soprattutto ora che notebook simili vengono proposti a prezzi più vantaggiosi. A tal proposito, abbiamo stilato una breve lista di alcuni modelli che attualmente godono di un’ottima scontistica ma, prima di scoprirla, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!