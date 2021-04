Scopri le nuove offerte a tasso zero di Unieuro: sconti fino al 75%!

In occasione dell’arrivo della Primavera, vogliamo segnalarvi che sullo store di Unieuro sono arrivate tantissime offerte che vi permetteranno di risparmiare anche fino al 75% su tantissimi prodotti tech, ben chiaro che il portale è sempre impegnato nel proporsi anche con pagamenti rateali in formule da 10 mesi e, soprattutto, con tasso zero in caso di finanziamento! Ciò detto, la seguente promozione terminerà l’11 aprile, coinvolgendo centinaia tra i prodotti presenti sul portale. tra cui smartphone, smart TV, dispositivi per la mobilità elettrica, videogiochi e tanti elettrodomestici, con offerte pensate per rispondere a qualsiasi necessità.

Una delle maggiori offerte presenti sul portale è senza dubbio quella che riguarda la smart TV Samsung Series 6 QE50Q60TAU, un 50 pollici disponibile all’acquisto a soli 599,00€, ossia con uno sconto di ben 400€ dal suo tipico prezzo. Con la sua cornice quasi inesistente, vi sarà possibile immergervi completamente nelle immagini di Samsung Series 6 QE50Q60TAU, ed il suo stile minimalista permette anche un’integrazione in qualsiasi tipologia di ambienti. Samsung Series 6 QE50Q60TAU è dotata di una delle migliori intelligenze artificiali presenti sul mercato, che riesce a trasformare la qualità del suono portandola alla qualità del 4K, applicando un volume colore del 100% ad ogni scena per ottenere neri profondi perfetti e migliorare il livello di dettaglio di ogni scena, grazie anche all’impiego dell’HDR10+.

Il potente processore Quantum Lite di Samsung Series 6 QE50Q60TAU, offre immagini nitide, regolando automaticamente il contrasto ad ogni variazione di luminosità, per permettere di cogliere tutti i dettagli delle scene e dare quindi più vita ad ogni singola inquadratura, come fosse reale. Una volta spenta, la smart TV Samsung Series 6 QE50Q60TAU può esser utilizzata anche per proiettare sullo schermo foto, video e creare uno specifico loop, scegliendo persino la musica da tenere in sottofondo.

Samsung Series 6 QE50Q60TAU permette di accedere poi ad una vasta selezione di piattaforme con la guida universale, che raggruppa tutti i diversi programmi preferiti in un solo posto, senza perder tempo a consultare le varie selezioni. Inoltre, grazie al microfono integrato nel telecomando, è possibile consultare assistenti vocali come Google Assistant, Bixby ed Alexa, ma soprattutto controllare tutti i dispositivi smart collegati attraverso SmarTings, ed arrivare ad accendere le luci, vedere il contenuto del frigorifero o far partire la lavatrice rimanendo comodamente seduti sul divano.

Oltre a Samsung Series 6 QE50Q60TAU, questa promozione di Unieuro coinvolge veramente tanti prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare l’occasione perfetta per voi, entro l’11 aprile! Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo smart band, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!