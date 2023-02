I saldi invernali sono ormai terminati ma, se state valutando ancora l’acquisto di capi d’abbigliamento invernali e primaverili sia da uomo e sia da donna, il nostro invito è di dare uno sguardo allo store Alcott, con offerte davvero imperdibili. Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete portare a casa praticamente qualsiasi modello di maglie, felpe, giacche e molto altro con sconti fino al 40%!

Dato che stiamo parlando di ribassi più che interessanti, il nostro consiglio è di cercare e mettere nel carrello tutto ciò che fa al caso vostro quanto prima. Inoltre, per navigare e scegliere cosa acquistare ancora più in fretta, vi basterà decidere quale delle sottocategorie è perfetta per voi tra: cappotti e giubbotti, maglieria, pantaloni, felpe, camicie, pantaloni, t-shirt e accessori!

Foto generiche

Da menzionare sicuramente il giubbotto Anorak con imbottitura riciclata disponibile a 29,99€ invece di 55,99€. Questo modello con imbottitura in poliestere 100% riciclato è dotato di cappuccio con laccio, patta frontale con patch, orlo, polsini regolabili e chiusura con mezza zip fontale. Con la realizzazione di questo ed altri capi, l’azienda conferma il programma di ecosostenibilità intrapreso nel corso degli anni.

Interessante anche il Bomber college nella delicata colorazione blu e bianco ad appena 35,99€ invece di 45,99€. Stiamo parlando di un capo perfetto per l’arrivo della primavera con stampa fronte retro, chiusura tramite bottoni automatici a pressione, colletto, polsini e fondo in rib a strisce per un tocco di classe in più.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto nella sezione apposita dello solito, invitandovi a consultare quanto prima la pagina Alcott dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto e del cashback.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!