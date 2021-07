Scopri le nuove offerte Amazon dedicate ai prodotti per lo sport!

Dopo aver visto le principali offerte giornaliere, torniamo su Amazon per parlarvi di una nuova promozione che coinvolge i prodotti per lo sport di Homcom come panche d’allenamento, tapis roulant e postazioni pieghevoli multiuso, con sconti che possono decurtare il prezzo consigliato di molti euro. Questa iniziativa scadrà ufficialmente allo scoccare della mezzanotte, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi qualora vi serva un articolo del genere.

Uno dei prodotti più interessanti è senza ombra di dubbio la postazione pieghevole multiuso, un attrezzo d’allenamento che vi permetterà di mettere in moto diversi gruppi muscolari dalla zona superiore a quella inferiore del proprio corpo. Generalmente disponibile a 249,95€, il prezzo viene fatto crollare a 127,96€, a seguito di uno sconto del 49%, l’equivalente di ben 121,99€, e con ogni probabilità invoglierà moltissimi appassionati del fitness a valutarne l’acquisto.

Costruita con una struttura interamente realizzata in acciaio inossidabile, questa postazione da allenamento è regolabile in altezza ed è equipaggiata di diverse impugnature imbottite ed antiscivolo, per poter garantire una buona dose di sicurezza in più durante gli allenamenti. Inoltre questo prodotto è composto da una barra per trazioni, una sedia romana e una panca per addominali, il tutto rivestiti in PVC di color rosso e nero.

Ciò detto, come facilmente intuibile in apertura, la promozione in questione comprende diversi articoli, ciascuno adatto ad un allenamento specifico, motivo per cui è possibile trovare alcuni attrezzi come il tapis roulant da 500W a 183,96€ anziché 249,95€, oppure la cyclette magnetica pieghevole a 103,96€ al posto di 138,95€!

Insomma, se siete desiderosi di acquistare un elemento di arredo per la vostra abitazione, in questa selezione troverete il pane per i vostri denti. Per tanto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina relativa alla promozione di Amazon, cosicché possiate valutare tutte le alternative possibili, compatibili naturalmente con le vostre esigenze e il vostro budget.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vogliamo ricordarvi di seguirci ancora una volta su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete alla ricerca di coupon, potete consultare la nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping e buon allenamento!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!