Non manca poi molto alla festa di Carnevale che, quest’anno, si terrà il prossimo 16 di febbraio, giusto poco dopo San Valentino, e ad appena una settimana a partire da oggi. Per questo, siamo certi che molti di voi si staranno cominciando a spendere in preparativi, magari con l’intenzione di organizzare un piccolo party per l’occasione, a prescindere che sia o meno il giorno del martedì grasso.

Se siete tra questi, o se semplicemente cercate un’occasione per acquistare, a prezzo scontato qualche ottima bottiglia da tenere in casa, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, giacché vi darà la possibilità di acquistare prodotti come birre, vini ed altri alcolici, con sconti davvero incredibili, quasi da discount!

Le opzioni, infatti, sono davvero tantissime, e spaziano da articoli pregevoli, ad intere casse di birra, perfette da avere da parte in caso, come detto, si abbia in programma una festa di Carnevale o più in là, nel corso dell’anno.

Dunque, tra le opzioni più a buon mercato, tra cui spiccano anche etichette come Corona, Leffe o Kozel, c’è anche spazio a prodotti decisamente più importanti e pregevoli, come l’ottimo whisky giapponese Yamazakura, prodotto dalla storica etichetta Sasanokawa Shuzo, in attività sul’isola di Honshu (per la precisione a Koriyama), sin dal lontano 1765.

Tra le prime etichette del Giappone ad inaugurare la moda del “ji-whisky”, ovvero del distillato di tradizione scozzese, ma con lavorazione nipponica, la Sasanokawa Shuzo è in attività sin dal 1946 per ciò che concerne la produzione di distillati di malto, e con questo Yamazakura, si conferma una certezza nel ricco panorama degli invecchiati in botte dallo spirito giapponese.

Parliamo, infatti, di un blended di grande pregio, che al naso si presenta con profumi delicati ed avvolgenti, dalle note di toffee e sambuco, mentre al palato si presenza con sapori ben più dolci, tra cui spiccano un intenso sapore di pere e vaniglia, con rimandi persistenti sul finale, che rendono la percezione fruttata ancor più netta e avvolgente.

Un prodotto eccelso che, anche al netto di questo, non ha poi un costo elevato in origine (69,00€ per 700 ml), ma che grazie ad Amazon raggiunge oggi il traguardo di appena 48,95€, che per un blendend nipponico di questa qualità sono davvero pochissimi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon ha messo in piedi per questa offerta, invitandovi a completare quanto prima i vostri acquisti, prima che i prodotti migliori vadano esauriti o, peggio, che la promozione termini prematuramente.

