Se siete alla ricerca di uno zaino di qualità, che vi torni comodo non solo per quest’ultima tornata di vacanze estive, ma anche per un occasionale weekend fuori porta o, perché no, in vista dell’ormai prossimo ritorno a scuola, allora sarete felici di dare un’occhiata a questa nuova offerta messa in piedi da Amazon, e tutta dedicata ai prodotti Eastpak, con un’ampia scelta tra zainetti e marsupi.

Si tratta di prodotti di indubbia qualità, ormai consacratisi ben oltre i confini dello street wear in cui sono divenuti celebri, e che grazie ad Amazon potrete acquistare con sconti che arrivano anche al 50%, il che non è affatto male considerando il periodo estivo, la cui domanda fa lievitare sensibilmente i prezzi.

Un esempio di qualità tra le proposte Amazon, è indubbiamente lo zainetto Eastpak Wyoming, generalmente veduto a ben 70 euro, e oggi in sconto a poco più di 53 euro, anche disponibile in diverse colorazioni, così da adattarlo al meglio al vostro stile.

Dalla capienza di ben 24 litri, l’Eastpak Wyoming è uno zaino ideale per lo studio, lo sport, il lavoro e, perché no, per qualche escursione breve, giacché non è solo esteticamente valido, ma anche tecnicamente ben realizzato, a partire dal tessuto impiegato (una combinazione di nylon e poliestere), e della sua ottima disposizione degli spazi.

Eastpak Wyoming, infatti, è dotato di uno scomparto principale con una robusta base in pelle sintetica, a cui si associa uno schienale imbottito comodo e leggero, oltre che spallacci spallacci imbottiti per il massimo della comodità, anche a pieno carico. Misurante 40 cm di altezza, una larghezza di 30 cm ed una profondità di 18 cm, l’Eastpak Wyoming è uno zaino sì compatto, ma anche molto capiente, perfetto per portare con sé tutto il necessario per una giornata in spiaggia o una piccola gita, oltre che per accogliere libri o anche tablet o un piccolo notebook. Insomma, un prodotto versatile e resistente che, una volta acquistato, vi accompagnerà a lungo, viste anche le sue ottime proprietà di resistenza a strappi ed abrasioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Amazon ha messo in piedi per questa promozione a tema zaini (e non solo), invitandovi a completare quanto prima il vostro acquisto, specie considerando l’ottima varietà di prodotti di cui, tuttavia, non è chiaro il quantitativo di pezzi disponibili a prezzo ribassato.

