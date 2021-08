Scopri le nuove offerte Amazon sui prodotti Gillette!

Siete pronti per la partenza ma siete a corto di prodotti per la rasatura o la cura della barba? Allora fermatevi, perché questa notizia fa per voi! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile una nuova tornata promozionale che vi darà l’opportunità di acquistare tanti prodotti a marchio Gillette e King C. Gillette per poter partire in assoluta serenità, e portando con voi tutto quello di cui avrete bisogno per la cura del volto.

Il portale, infatti, ha messo a disposizione un gran numero di prodotti a prezzi scontatissimi, con occasioni valide sia per chi proprio non può rinunciare ad una rasatura perfetta, sia per chi preferisce, invece, sfoggiare una barba folta e ben curata.

L’offerta, del resto, è davvero ottima, e comprende sia i prodotti di uso più comune, come schiume, creme idratanti, e lamette di ricambio, sia articoli di più alto profilo, ma oggi dal costo decisamente contenuto. Un esempio?

Al prezzo di 99,00€ potrete portarvi a casa l’ottimo rasoio Gillette Labs Heated Razor, il cui prezzo originale sarebbe di ben 165,00€! Ma i che si tratta? Sostanzialmente non parliamo di un rasoio elettrico, ma di un tipico rasoio con lamette intercambiabili, ma con alcune caratteristiche tecniche lo innalzano ben al di sopra della media. Gillette Labs Heated Razor, infatti, integra un sistema di riscaldamento, posto al di sotto delle lame, che permette una rasatura più confortevole ed un azzeramento dei rischi di irritazione.

Il calore, infatti, agisce sulla pelle come un lenitivo ed ammorbidisce i peli, così che ogni passata scorra liscia e senza i fastidiosi problemi di tagli o irritazioni cutanee. A ciò, inoltre, si aggiunge un sistema di movimento del collo della lama, detto “Flexdisc”, che permette di ottenere la massima aderenza su qualsiasi punto del volto, sicché nessuna zona sia troppo difficile da raggiungere, e permettendo così una rasatura pulita e profonda già con la prima passata.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero molto particolare, che certamente interesserà agli amanti della rasatura, e che grazie ad Amazon può essere vostro con uno sconto di ben 66,00€, pari al 44% del prezzo originale! Ovviamente, Gillette Labs Heated Razor non è comunque l’unico prodotto in sconto oggi, ed anzi sono molte le proposte Gillette e King C. Gillette che val la pena tenere d’occhio su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista di prodotti in sconto, ma anche e soprattutto l’intera selezione di offerte, così che possiate trovare quella che meglio si confà alle vostre esigenze.

Inoltre, vi ricordiamo che se siete all'ulteriore ricerca di sconti, non c'è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

