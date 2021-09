Scopri le nuove offerte Carpisa: gli sconti arrivano al 50%!

Pur essendo domenica, non si fermano le proposte in sconto da parte dei vari store online che, al netto di un’estate ricca di promozioni, stanno continuando a spingere l’acceleratore sulle promozioni, anche in questo caldo mese di settembre. Una situazione francamente inattesa, in quello che è un periodo che, generalmente, non ha mai offerto grandi spunti per lo shopping.

E così, tra le varie proposte, vi segnaliamo ora quella che è la nuova promozione di Carpisa che, proprio in occasione del mese di settembre, ha deciso di abbassare i prezzi di tantissimi articoli fino al 50%, offrendovi così l’occasione per ampliare il vostro compendio di accessori a dismisura! Il bello, infatti, è che oltre alle classiche borse, grazie a questa promo avrete l’opportunità di acquistare a prezzo ribassato anche articoli come valigie, zaini, trolley e beaty, in quella che è una selezione vasta e molto variegata, sia per stile, che per colorazioni e dimensioni.

C’è spazio davvero per tutto, dalle borse dallo stile classico, perfette per la sera, a quelle dal look più moderno e sbarazzino, perfette per un abbigliamento casual. Stessa cosa dicasi anche per le ottime e resistenti valigie, presenti in una buona varietà, e disponibili sia in colorazioni piatte e sobrie, sia in alcune fantasie decisamente più fresche e giovanili. Insomma, la scelta non manca affatto, ed il bello è che scegliendo Carpisa non avrete solo la garanzia di prodotti bellissimi ed alla moda, ma anche di rifiniture resistenti, cuciture solide, e di una selezione accuratezza nell’utilizzo di stoffe, pelli e cordame per quelli che sono prodotti dal consolidato e ben noto rapporto qualità/prezzo!

Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di fiondarvi subito nello spulciare la pagina che Carpisa sta dedicando alle sue promozioni, così che possiate acquistare gli articoli che meglio si addicono alle vostre necessità ed al vostro stile!

