Con la bella stagione entrata nel vivo, è tanta la voglia di tornare a dedicarsi alle attività fisiche all’aria aperta, tra corsa, sport e camminate. Per tutti coloro che non vedono l’ora di ricominciare ad allenarsi e a divertirsi, Decathlon ha preparato una fantastica promozione su una enorme selezione di prodotti, disponibili con sconti che arrivano fino all’80%!

Gli articoli in offerta sono quasi 8.000, e spaziano tra tantissimi brand prestigiosi come Adidas, Puma, Kappa, Reebok e ovviamente le linee di Decathlon come Domyos e Kipsta. Che si parli di abbigliamento, di accessori per sport specifici o biciclette e monopattini, la scelta è davvero ampia, e propone prodotti a prezzo scontato disponibili all’acquisto solo fino a esaurimento scorte.

Aderire a questa promozione è semplicissimo, in quanto è sufficiente visitare la pagina dedicata a offerte, fine serie e occasioni per trovare tutti i prodotti in offerta ancora disponibili, e aggiungere al carrello quelli di vostri interesse. Tra questi vogliamo segnalarvi il bellissimo Garmin vívoactive 4S, smartwatch GPS progettato per supportare l’attività fisica quotidiana, che in questa occasione potrà essere vostro al prezzo migliore di sempre, ovvero soli 199,99€, con un risparmio di ben 160€ sul suo prezzo originale di listino di 359,99€!

Si tratta di uno smartwatch estremamente resistente, realizzato con una ghiera in acciaio e vetro Gorilla Glass 3, che in soli 40 grammi condensa tante funzionalità importantissime per tenere sempre sotto controllo la nostra salute, tra cui il controllo della frequenza cardiaca, il rilevamento dello stress e perfino il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, di giorno e anche durante il sonno.

Non manca ovviamente tutta una gamma di profili dedicati all’esercizio fisico, con oltre 20 app precaricate dedicate sia allo sport GPS che indoor, e una serie di allenamenti animati per fare cardio, forza funzionale, yoga e pilates semplicemente seguendo le istruzioni sullo schermo. Con il supporto delle app dedicate come Garmin Coach è inoltre possibile collegarsi al nostro smartphone per seguire allenamenti avanzati, avvalendosi dei consigli di veri professionisti. Sono disponibili anche le notifiche smart, per leggere mail e messaggi ricevuti, e la possibilità di ascoltare la musica senza l’utilizzo del proprio telefono, grazie al supporto nativo di servizi come Amazon Music o Spotify.

Le offerte che Decathlon vi propone con questa promozione sono davvero tantissime, e tutte estremamente interessanti. Volete giocare a Padel o a Golf, o magari semplicemente cercate una tenda per qualche escursione all’aperto? Sicuramente troverete ottimi sconti su articoli di vostro interesse, ma ricordate che sono tutti disponibili solo fino a esaurimento scorte!

