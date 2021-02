Scopri le nuove offerte Mediaworld sui monopattini elettrici!

Oltre alle grandiose offerte del Solo per Oggi, vogliamo segnalarvi che sullo store di MediaWorld è disponibile una nuova iniziativa che vi permetterà di acquistare molti dispositivi per la mobilità elettrica ad ottimi prezzi, con i ribassi che, in alcuni casi, arrivano anche del 40%! Tra i dispositivi inclusi in questa iniziativa è possibile trovare alcuni dei brand leader nel settore della mobilità elettrica come Xiaomi, Segway, Vivobot e tanti altri, con soluzioni non solo per adulti ma con alcuni monopattini adatti anche ai bambini, dalle dimensioni e prestazioni ridotte. Vi ricordiamo, inoltre, che su MediaWorld potete ancora trovare le ottime occasioni realizzate in occasione di San Valentino e che vi permetteranno di trovare tante idee regalo in occasione della festa degli innamorati.

Delle molte occasioni presenti su MediaWorld, spicca il monopattino elettrico Lexgo R8 Plus che potrete acquistare ad appena 199,99€, con uno sconto di oltre 120€ dal suo tipico prezzo sullo store. Con le sue linee minimal e la struttura principale in acciaio nero con fibra composita, questo monopattino può resistere fino ad un carico di 100kg, ma rimane estremamente pratico da utilizzare e comodo da trasportare, infatti con il suo peso di 13 kg ed il manubrio dotato della capacità di piegarsi, il Lexgo R8 Plus non ingombra poi molto, e può essere anche comodamente trasportato sui mezzi pubblici.

Lexgo R8 Plus è in grado di raggiungere una velocità massima di 22 km/h con tanto di 3 livelli impostabili, e grazie all’azione combinata del motore brushless da 250W e della potente batteria gli è possibile raggiungere i 18 km di autonomia. Sul manubrio del monopattino Lexgo R8 Plus è presente un display LCD che permette di monitorare le maggiori informazioni come livello di autonomia e della batteria o la velocità tramite tachimetro. Per concludere le informazioni relative al Lexgo R8 Plus, il suo sistema di frenata è composto da un freno elettrico ed uno meccanico applicati rispettivamente alla ruota frontale e quella anteriore, mentre poi la sua struttura con guarnizioni gli permette di ottenere una certificazione di impermeabilità IPX4.

Insomma, Lexgo R8 Plus è un ottimo monopattino elettrico per la sua fascia di prezzo, ed in sconto com'è, rappresenta certamente un'occasione impossibile da lasciarsi scappare, pur rimanendo solo una delle molteplici occasioni presenti su MediaWorld in queste ore, ed è per questo che il nostro consiglio è quello di consultare l'intera proposta presente sul portale, così da poter trovare l'occasione perfetta in base alle vostre necessità.

