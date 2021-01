Scopri le nuove offerte sugli elettrodomestici Miele!

Anche se nel corso della giornata odierna vi abbiamo già segnalato alcune offerte mirate agli elettrodomestici per la casa, vale la pena tornare su questa categoria di prodotti perché su Amazon sono arrivati gli sconti dedicati agli elettrodomestici Miele, brand tedesco che realizza alcune delle migliori lavatrici e asciugatrici, con tagli di prezzo fino a 300€.

Mettiamo subito le mani avanti dicendo che il numero di articoli non è elevatissimo, in quanto si tratta di offerte riservate solo a questo brand, sebbene non manchino all’appello diversi modelli di lavatrici, asciugatrici e frigoriferi, nonché un sofisticato forno elettrico. Tra questi, a ricevere lo sconto maggiore è l’asciugatrice Miele TSD 363 Modern Life, che passa dai suoi 1.299,00€ a 999,00€, cifra sicuramente importante per un’asciugatrice, ma non bisogna dimenticare che siamo di fronte ad uno dei migliori modelli in circolazione, nonché davanti ad un marchio top che raramente decide di scontare i suoi prodotti, il che rende questa un’ottima occasione per chi si appresta a cambiare l’attuale elettrodomestico con una soluzione all’avanguardia.

Con un cestello da 8kg, la Miele TSD 363 Modern Life è pensata proprio per soddisfare le esigenze più complesse, mettendo in campo funzionalità e tecnologie che vi permetteranno di ottenere risultati strabilianti sui vostri capi. Come non citare, innanzitutto, il Perfect Dry, che riconosce automaticamente la percentuale di calcare presente in acqua e imposta la giusta asciugatura. Meritevole di citazione anche il cosiddetto FragranceDos, che permette ai vestiti non solo di essere particolarmente morbidi, ma anche piacevolmente profumati. Non importa che tipo di indumenti mettiate all’interno di questa asciugatrice, dato che beneficerete di risultati ottimali anche sui tessuti più sensibili, godendo al tempo stesso di un’efficienza ai vertici della categoria.

Con una qualità testata per durare 20 anni, potrete comandare la Miele TSD 363 Modern Life anche a distanza, grazie all’applicazione dedicata che vi permetterà di gestire contemporaneamente anche eventuali altri elettrodomestici del marchio. Insomma, un’asciugatrice a cui non gli manca nulla e che può essere vostra oggi ad un prezzo più accessibile, sebbene pur sempre importante, ma necessario qualora vogliate togliervi ogni dubbio su quale modello puntare.

