Scopri le nuove offerte Thun per San Valentino!

Facciamo un piccolo break dalle canoniche offerte tech per proporvi una nuova linea di offerte sui prodotti Thun, approdata in queste ore su su Amazon e che, con la sua varietà di offerte che arrivano persino a sconti del 50%, puntano a diventare anche un’ottima idea regalo in occasione di San Valentino. Vista la grande esclusività di alcuni prodotti, vi consigliamo di cogliere al volo questa iniziativa così da non trovarvi di fronte alle scorte di prodotti esaurite, soprattutto perché, dopo un determinato tempo, in Thun terminano la realizzazione di alcuni lavori e quindi un’occasione come questa potrebbe rivelarsi perfetta per completare la propria collezione.

La semplicità delle raffigurazioni e la minuziosa cura della colorazioni, sono solamente alcuni dei fattori di successo di Thun, che nel corso degli anni è riuscita sempre a conquistare il favore del pubblico realizzando particolari lavori che hanno spaziato da rappresentazioni tematiche in base alle varie festività, graziosi quadri in ceramica da appendere o cornici porta foto ma anche simpatiche realizzazioni pensate per abbellire la casa. Spiccano tra gli elementi di decoro per la casa la linea i Classici di Thun che include animali collezionabili in ceramica, alti circa 5 cm in pose simpatiche come nel caso della tenera Coccinella portafortuna, rappresentata assieme ad un fiore.

Non mancano poi tante realizzazioni pensate per rendere più pratica la casa, come porta tovaglioli o la serie di coprivasi che, grazie allo stile inconfondibile di Thun, riescono a trasmettere a qualsiasi ambiente di casa la giusta atmosfera. Gli amanti del collezionismo non potranno lasciarsi sfuggire questa promozione poiché include anche alcune dei lavori a tema realizzati da Thun ispirandosi a personaggi famosi della cultura pop come Superman e Zorro, che potranno esser vostri con uno sconto del 50%, come nel caso di Teddy Turtles, dove il tipico orsacchiotto del brand è vestito da Tartaruga Ninja, con tanto di guscio e bastone.

Insomma, i prodotti Thun che fanno parte di questa collezione sono così tanti e variegati che non possiamo fare a meno di ricordarvi di consultare l'intera proposta presente sul portale, così da trovare la promozione perfetta in base ai vostri gusti.

