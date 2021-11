Scopri le offerte Amazon dedicate alle birre: sconti fino al 27%!

ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Se siete amanti della birra, ed amate avere in casa una piccola scorta da mettere prontamente in fresco, allora occhio, perché questo articolo potrebbe davvero fare al caso vostro! Nel mare di occasioni in sconto per il Black Friday 2021 di Amazon, infatti, vi segnaliamo anche la presenza di tante offerte dedicate agli amanti del luppolo!

Stiamo parlando, ovviamente, di birre, e di quelli che sono gli ottimi sconti proposti da Amazon in concomitanza di questo eccezionale periodi di offerte, in cui la scelta, tra chiare e non solo, spazia dalle proposte più commerciali, come ad esempio quelle relative alla Tennet’s, o all’amatissima Corona Extra, sino a proposte un po’ più ricercate, come i prodotti a marchio Birra del Borgo o Goose Island.

Qualora poi voleste sperimentare qualcosa di nuovo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo splendido box da 12 bottiglie, contenente una piccola selezione di birre di origine belga, scontato da Amazon al prezzo accessibilissimo di appena 22,99€, contro i 26,99€ del prezzo originale!

Ottimo tanto per chi ha il culto della birra, quanto come regalo da fare ad un appassionato, questo set include 6 diverse varietà di birra, 2 bottiglie per ciascuna, provenienti da alcune delle più apprezzate etichette di origine belga. Nello specifico parliamo di Leffe, Ginet, Victoria, Triple Karmeliet e Hoegaarden. Si tratta per lo più di bionde, ma ognuna con un proprio specifico carattere, con la Leffe in particolare, che è addirittura una proposta d’abbazia, per quanto ormai sdoganatissima.

Un set che, in ogni caso, vi darà la possibilità di regalare, o regalarvi, un assaggio di quello che è il ricchissimo panorama produttivo del Belgio, la cui tradizione birraia è ben rappresentata dalle 6 birre qui presenti, ancor più appaganti se si pensa che, considerato il prezzo, stiamo parlando di circa 1,90€ per ogni bottiglia presente nella confezione. Insomma, un affare!

