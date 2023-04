La primavera segna l’inizio delle belle giornate, del giardinaggio e dei pic-nic, ma anche, purtroppo, degli acciacchi dovuti al cambio stagione. Si tratta, dunque, del momento perfetto per iniziare ad assumere vitamine e integratori con cui combattere stanchezza e malesseri, e su Amazon ne troverete tantissimi della marca Gloryfeel scontati fino al 60%!

Il catalogo di vitamine e integratori è talmente ampio da andare incontro alle esigenze di tutti, indifferentemente dal sesso o dall’età. Sono infatti disponibili prodotti in pastiglie, in gocce o in spray, utili per migliorare sensazioni di stanchezza e affaticamento, oppure semplicemente per rilassarsi e dormire meglio.

Tra i tanti integratori Gloryfeel in offerta vi è difatti la melatonina spray, disponibile in un flacone da 30ml a soli 6,48€ invece di 12,95€. Grazie agli estratti vegetali di passiflora, valeriana, melissa e lavanda riuscirete ad addormentarvi più in fretta e riposare meglio con soli 2 spruzzi, per un totale di più di 3 mesi di utilizzo con un’unica boccetta. Inoltre, il prodotto è adatto alla dieta vegana, oltre a essere senza glutine, lattosio e OGM.

Per coloro che invece si sentono spesso stanchi e senza energie la soluzione ideale è l’integratore di Vitamica C e Zinco, in offerta a 10,98€ anziché 21,95€. Avrete a disposizione ben 365 capsule che racchiudono la dose giornaliera raccomandata di vitamica C e zinco, i quali contribuiscono ad aumentare le energie e le difese immunitarie, oltre a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Vi sentirete dunque più in forza e pronti ad affrontare tutte le attività primaverili, come le scampagnate all’aperto e il rinnovamento del giardino.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi integratori e vitamine Gloryfeel in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle promozioni il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

