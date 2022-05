Con la bella stagione ormai alle porte, è consuetudine svolgere attività all’aperto tutti i giorni tra camminate, trekking e tanto altro ancora. Se siete, dunque, interessati ad acquistare prodotti utili per il vostro sport preferito, sarete sicuramente felici di sapere che Decathlon sta scontando tantissimi prodotti del suo catalogo, con sconti che possono raggiungere fino al 40%!

Come da tradizione, gli articoli compatibili con la promozione sono moltissimi, infatti si contano fino a 9.000 pezzi tra i più prestigiosi marchi attualmente in circolazione come Adidas, Puma, Kappa, Reebok e tanto altro ancora. Tra questi, tuttavia, vogliamo segnalarvi l’imperdibile offerta dedicata a Garmin Forerunner 45, disponibile ora al prezzo di 119,99€ al posto di 199,99€, grazie ad uno sconto del 40% dal prezzo consigliato dal produttore.

Ideato per i runner che corrono 5km e 10km, questo orologio smart include una serie di funzionalità intelligenti, oltre alla possibilità di connetterlo con il proprio smartphone e di ricevere le notifiche in tempo reale mediante la tecnologia Bluetooth. Con un design elegante e leggero, rappresenta anche un ottimo compagno per tenere traccia della propria attività fisica in qualsiasi momento della giornata.

Tra le sue specifiche, inoltre, troviamo anche una dozzina di profili di attività disponibili, così da poter avere sempre a portata di polso il valore dei tuoi sforzi, anche quando non si sta svolgendo attività fisica aerobica. Oltre a ciò, il Forerunner 45 è in grado di registrare il battito cardiaco, durante una sessione di allenamento su bici o sul tapis roulant, sull’ellittica o in una pista indoor.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto completo a 360 gradi, ideale sia per i neofiti che per i professionisti del settore e, considerando il nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy del mercato. Ciò detto, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alle restanti offerte, cliccando al seguente indirizzo, vale a dire la pagina Decathlon dedicata.

