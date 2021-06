Scopri le offerte della Summer Sale di EMP!

Come da tradizione, EMP delizia i suoi clienti con le offerte stagionali, dedicate appunto alle quattro stagioni dell’anno. Infatti, quest’oggi partono i Summer Sale che coinvolgono diversi capi d’abbigliamento del catalogo (e non solo), pensati sia per lui che per lei, il tutto con sconti che tagliano il prezzo consigliato anche di diverse decine di euro.

In questa nuova promozione, tantissime sono le occasioni per rinvigorire il proprio guardaroba con capi adatti ad ogni occasione e a tutti i look. Tra le tantissimi proposte attualmente in offerta, vi segnaliamo la presenza dei pantaloncini da uomo Brandits Savage Vintage, che potrete portarvi a casa a soli 37,99€ anziché 51,99€, oppure della t-shirt “Go Big Or Go Home” a 13,99€ al posto di 26,99€.

Oltre ai tanti capi d’abbigliamento, non mancano poi anche una vasta serie di gadget e action figure provenienti dai maggiori franchise tipici del portale, come il Funko POP di Kakashi (Naruto Shippuden) acquistabile a 12,99€ invece di 14,99€, oppure, sempre per rimanere in tema, al Funko dedicato a Freddie Mercury dei Queen, passato dai suoi 16,99€ a 14,99€.

Come già abbiamo specificato nei paragrafi precedenti, gli articoli inclusi nella Summer Sale di EMP sono davvero numerosi, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarli tutti nella loro interezza e scegliere quello che meglio si addice alle vostre preferenze.

Tuttavia, prima di lasciarvi spulciare le offerte EMP, vogliamo ricordarvi nuovamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

N.B.: alcuni prodotti potrebbero beneficiare di uno sconto extra del 20%. Per ottenerlo è necessario inserire, nel carrello, il codice “MID20“.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre aggiornato sulle nostre offerte!