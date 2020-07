Scopri le offerte della TV week su Amazon

Dopo avervi proposto una panoramica dettagliata di quelle che sono le offerte dell’imperdibile Settimana dell’elettronica di Amazon grazie alla quale, come avrete visto, avrete l’occasione di acquistare tantissimi prodotti tech a prezzi davvero imperdibili, è ora arrivato il momento di dare un’occhiata più nello specifico ad una particolare promozione, ovvero quella relativa alle smart TV.

Proprio in occasione della succitata offerta, infatti, Amazon ha ben penato di avviare una promozione che mette in sconto numerosissime smart TV con, in più, anche la possibilità di acquistare soundbar a prezzi scontati, anche con formule di bundle per entrambi i prodotti. La proposta è davvero molto variegata, e comprende articoli dei principali brand del settore, con sconti che – in alcuni casi – tagliano il prezzo originale oltre i 200 euro!

Un esempio è l’ottimo bundle composto dalla smart TV LG NanoCell AI 55NANO806NA da 55″ e dalla soundbar LG SL4Y Soundbar 2.1, il cui costo sarebbe di 1.025,99€, a che Amazon sta proponendo in offerta a soli 799,00€, con uno sconto di oltre 220 euro sul prezzo di acquisto!

Dotata di tecnologia proprietaria NanoCell, capace di restituire immagini di straordinaria bellezza e fedeltà, questa smart TV LG utilizza le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica. Equipaggiata con un potente processore Quad Core 4K, questa straordinaria smart TV LG elimina il rumore dall’immagine, e restituisce colori più brillanti e vividi, con contrasti più dinamici. Il risultato è quello di un’esperienza visiva davvero impeccabile e coinvolgente, capace di migliorare anche le performance visive dei contenuti a bassa risoluzione, che vengono automaticamente migliorati dalla TV LG. Compatibile con le principali app di streaming, tra cui anche Apple+ (cosa non comune per le tv europee), la smart TV LG NanoCell AI 55NANO806NA da 55″ è ottima tanto per un impianto home cinema quanto per il gaming, ed il fatto che sia venduta insieme ad un’ottima soundbar a meno 800 euro, rappresenta un’occasione davvero imperdibile per chiunque voglia approfittare dell’estate per un po’ di shopping tecnologico.

E siamo solo all’inizio! Come vi abbiamo anticipato, infatti, le offerte di questa TV Week di Amazon sono ancora molto numerose, motivo per cui vi invitiamo caldamente non solo a consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche a consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da non lasciarvi scappare nessuna delle ottime proposte in sconto. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Ciò detto, buono shopping!

