Scopri le offerte di Natale HP Store: sconti fino al 40% su PC, notebook, stampanti e non solo!

Acquistare prodotti tech a prezzi stracciati in questo fine 2021 è diventato molto più semplice grazie alle offerte di Natale tant’è che, dopo Huawei, ora è il turno di un altro grande brand ad aver pubblicato un’iniziativa che vi permetterà di acquistare alcune delle migliori soluzioni di informatica a prezzi vantaggiosi. Parliamo di HP e del suo store ufficiale, dove impazzano gli sconti fino al 40% su notebook, desktop, stampanti e su tutto quello che ruota attorno all’informatica.

Quelle messe in campo da HP sono offerte pazzesche, al punto che svariati prodotti vengono proposti a prezzi persino inferiori rispetto a quelli di Amazon che, di solito, è il punto di riferimento per chi cerca il massimo risparmio. Ad esempio, la tastiera HP Omen Spacer potete acquistarla a soli 119,97€, prezzo che scende a 107,97€ una volta inserito il codice sconto “XMAS21” nell’apposita sezione durante il checkout. Nonostante lo store abbia fatto in modo che le classiche offerte siano già allettanti, è proprio grazie al coupon citato pocanzi se il prezzo di numerosi prodotti si è abbassato così tanto, al punto da permettervi di acquistare articoli come la tastiera HP Omen Spacer a cifre mai così basse.

Il prodotto da noi segnalato è una tastiera meccanica dalle caratteristiche superiori alla media, un modello che vi consentirà di utilizzare questa tastiera sia con cavo che in modalità wireless. Una caratteristica che non tutti i modelli possiedono, ed ecco perché la HP Omen Spacer è una delle tastiere più versatili in assoluto, con la capacità di adattarsi sia per quello che è il tipico uso videoludico, dove sono richiesti tempi di risposta fulminei, sia per il tipico uso produttivo, dove il comfort di scrittura la fa da padrone. A tal proposito, la HP Omen Spacer dispone di tasti antighosting e un morbido poggiapolsi magnetico.

Un prodotto di ottima fattura, così come lo è HP 14S-fq0043nl, un notebook moderno da 14 pollici aggiornabile a Windows 11 che, pensate, può essere vostro a soli 251,98€ grazie alle offerte natalizie dello store e al codice sconto “XMAS21” che, anche in questo caso, fa crollare ulteriormente il prezzo del prodotto. Se avete bisogno di un portatile affidabile, non troppo pesante e capace di permettervi di svolgere le tipiche operazioni office senza difficoltà, questa è l’offerta giusta!

Ribadiamo che le offerte di Natale di HP Store sono molto interessanti, quindi sarebbe utile che visitiate la pagina promozione cosicché non vi perdiate nessuna delle tante offerte presenti. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

