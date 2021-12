Scopri le offerte di Natale Monclick! Sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, fino al 28 dicembre!

Se siete alla ricerca di prodotti da acquistare per Natale, lo store di Monclick è ricchissimo di proposte per voi. Al momento, avete la possibilità di scegliere tra tantissimi articoli con sconti da capogiro, dai piccoli elettrodomestici fino a smart TV e Notebook di ogni genere: delle offerte da non perdere assolutamente, in particolare modo se state cercando delle idee regalo ottime per i vostri cari e a un prezzo più che vantaggioso!

I ribassi disponibili su Monclick dureranno fino al 28 dicembre e, fino ad allora, avrete modo di risparmiare su prodotti tech di fascia alta ma anche su grandi elettrodomestici quali asciugatrici e lavastoviglie di ottima fattura. Tra le offerte più convenienti, vi segnaliamo immediatamente il Notebook HP ProBook 430 G8, un ottimo PC scontato di oltre 300€ disponibile solo per poco a un prezzo di 849,90€!

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche che rendono questa promozione così allettante: il Notebook HP ProBOok 430 G8 è dotato di un processore Intel Core i7 di ultima generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe e 8GB di memoria ad alte prestazioni, permettendovi di lavorare e studiare in maniera fluida e veloce, anche grazie all’SSD da 512GB. Anche il nuovo design compatto e leggero è un ulteriore elemento a favore dell’acquisto poiché il notebook ha uno chassis di soli 16 mm con componenti in alluminio che favorisce in tutto e per tutto la portabilità del dispositivo.

Grazie a tutte queste caratteristiche, il Notebook HP ProBOok 430 G8 è un ottimo laptop che garantisce prestazioni e sicurezza ed è una soluzione perfetta per chi ha bisogno di un dispositivo in grado di garantire numerose ore al giorno di utilizzo. Vi ricordiamo che al momento potete acquistarlo a “soli” 849,90€ invece di 1.169,90€!

In conclusione, non solo vi rimandiamo alla nostra lista finale con tutti i prodotti consigliati sullo store Monclick

