Scopri le offerte Eastpak fino al 57%! Zaini, borselli e non solo, a prezzi top!

Il Black Friday è il periodo dell’anno in cui Amazon propone le offerte più numerose su qualsiasi tipologia di prodotti, anche per quanto riguarda borse e zaini di ogni genere. In particolare, nel pezzo di oggi, vi segnaliamo alcuni articoli di buona qualità che potete portare a casa a un prezzo stracciato sullo store Eastpak, su Amazon tenendo presente che al momento i ribassi sfiorano addirittura il 60%!

Da zaini, scolastici e non, fino ad astucci e borse a tracolla, le offerte Eastpak a vostra disposizione sono moltissime e garantiscono un buon rapporto qualità/prezzo, sia se state cercando un prodotto giovanile da regalare a qualcuno, sia se ne volete uno comodo e utile, da sfruttare quotidianamente.

Eastpak ha da sempre puntato su un design semplice ma convincente, in grado di attirare sia i giovani sia gli adulti per quanto riguarda l’ambiente scolastico o quello produttivo in generale, sempre a prezzi molto convenienti. Ma la convenienza, grazie a questo Black Friday, è doppia, il costo già contenuto degli articoli del marchio è ulteriormente basso, se avete bisogno di una borsa minimal da lavoro o di uno zaino per andare a scuola non fa differenza: ce n’è proprio per tutti!

Nel primo caso, vi consigliamo la Eastpak Delegate, la più venduta sullo store e disponibile a 26,20€ contro i soliti 60,00€, per uno sconto totale del 56%, un’offerta assolutamente imperdibile data la comodità della borsa, pensata con un grande scomparto principale, con scomparsa sulla patta e una tracolla imbottita e regolabile. Se invece state cercando uno zaino Unisex, l’Eastpak Pinnacle Unisex fa proprio al caso vostro: è disponibile in moltissimi colori e fantasie, con due scomparti principali e una tasca frontale, scontato del 51%, al momento potete pagarlo soli 42,90€|!

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione di tutte le borse e gli zaini, qui in fondo

