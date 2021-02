Scopri le offerte Eneba sui giochi più difficili in circolazione!

Negli ultimi anni hanno preso sempre maggior rilievo i cosiddetti giochi hardcore, ossia quei giochi dotati di una difficoltà sopra la media, ma spesso e volentieri anche di un senso di gratificazione senza pari. Fulgido esempio di questa categoria sono sicuramente i vari Dark Souls, ma sono innumerevoli i giochi che negli ultimi tempi hanno preso tale direzione. Eneba ha deciso di venire incontro a tutti gli amanti di questa particolare tipologia di giochi mettendo in fortissimo sconto numerosi videogiochi a un prezzo super. Se volete fare per San Valentino un regalo colmo di sfida, Eneba ha insomma quello che fa per voi.

A essere in forte offerta su Eneba sono i principali soulslike sul mercato, come i vari Dark Souls e il recentissimo Nioh 2, disponibile a meno di 30 euro nella sua The Complete Edition nonostante sia uscito sul mercato da soli pochi giorni.

Acquistabili a un prezzo d’eccezione sono poi quel capolavoro di Monster Hunter World e l’intrigante Code Vein. Se siete degli amanti degli indie a catturare il vostro interesse saranno invece Hollow Knight e Dead Cells, entrambi disponibili a prezzo budget, mentre se siete alla ricerca di un qualcosa di inusuale è il superbo Ghostrunner a fare per voi.

Se siete interessati a dare un’occhiata a tutti i giochi dall’alto tasso di difficoltà in offerta su Eneba potete trovarli seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi hardcore in offerta su Eneba «

