Scopri le offerte fino al 30% sui prodotti Nescafé Dolce Gusto!

Amazon vuole monopolizzare la scena delle offerte, infatti inaugura ogni giorno un gran numero di promozioni variegate. Dopo aver dato uno sguardo alle principali proposte giornaliere, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa, questa volta rivolta a coloro che desiderano acquistare capsule per le macchine Nescafé, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 30%!

Nescafé è uno dei migliori produttori di articoli basati sul caffè, poiché raccoglie i migliori chicchi presso i rivenditori e successivamente inizia il processo di trasformazione, dalla tostatura alla miscelazione passando da una macinatura all’avanguardia. Questo processo porta a realizzare miscele di altissima qualità, e lo stesso possiamo affermarlo sulle capsule brevettate Dolce Gusto.

Amazon, come da tradizione, ha creato una lista di articoli piuttosto variegata, che ha l’obiettivo di soddisfare più esigenze in un colpo solo. Tra le tante proposte, vi segnaliamo le confezioni da 96 capsule Espresso Napoli Caffè, Espresso Ardenza Caffè e Cortado Espresso Macchiato Caffè, tutte e tre attualmente disponibili a “soli” 24,90€ anziché 35,34€.

Chiaramente, la promozione del portale statunitense comprende anche le confezioni che includono diverse tipologie di capsule. Gli interessati possono, difatti, acquistare il kit degustazione che include le miscele “Caffè Espresso Barista”, “Espresso Napoli” ed “Espresso Intenso” a 25,90€ al posto di 34,90€. Invece, chi ama l’autentico gusto del caffè fatto in casa, può comprare il kit degustazione che comprende le miscele “Caffè Espresso Barista”, “Espresso Ardenza” ed “Essenza di Moka” a 25,90€ invece di 34,90€.

Insomma, si tratta di una ghiotta occasione per acquistare molteplici capsule e fare scorta per i prossimi mesi. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Amazon.

Infine, prima di lasciarvi andare al catalogo di Amazon, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

N.B.: con l’acquisto di una macchina targata “Dolce gusto” otterrete anche un buono sconto da utilizzare per le capsule. Maggiori dettagli al seguente indirizzo.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!