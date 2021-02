Scopri le offerte Humble Store sulla serie Metro!

Humble Store ha deciso di rallegrare questi giorni di febbraio proponendo in forte sconto la maggior parte dei titoli appartenenti alla celebre saga di Metro, serie di horror-fps dotata di un buon gameplay e un comparto narrativo sopraffino. Tante offerte, che vi permetteranno di fare vostro qualche episodio o DLC che ancora vi mancava a un ottimo prezzo o, perché no, di recuperare anche un dono di San Valentino per la propria dolce metà.

Se siete interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli a un ottimo prezzo, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: la serie di Metro rimarrà in sconto su Humble Store solo fino a stasera alle 19 in punto!

A essere in sconto su Humble Store sono la quasi totalità dei titoli della saga di Metro, fatta eccezione per il secondo episodio Last Light. A soli 15,99€ è quindi ad esempio possibile fare proprio il recente Metro Exodus, mentre con meno di 5 euro è il primo Metro 2033 a essere acquistabile nella sua versione rimasterizzata. Una serie di offerte, insomma, da non farsi scappare e che saranno valide solamente fino a stasera alle 19 in punto.

» Clicca qui per tutti i giochi della serie Metro in sconto su Humble Store «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!