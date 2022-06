Se, come noi, siete avidi acquirenti (e collezionisti) di set Lego e siete alla costante ricerca di offerte con cui portarvi a casa uno o due set con cui arricchire la vostra collezione, allora fermatevi subito, perché questa è l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono disponibili a prezzo scontato un mucchio di set della casa danese, con sconti di vari importi, e disponibili su di una gran quantità di set diversi, sia per adulti che per bambini.

Certo, gli sconti non sono sempre esaltanti, ma va detto che è ormai da tanto che sullo store ufficiale di Lego non si trovano offerte degne di nota, ed Amazon, in questo, si propone certamente meglio anche rispetto all’e-commerce del marchio di Billund.

La varietà di proposte a prezzi ribassati, infatti, è davvero notevole, e include anche alcuni dei set più amati e ricercati da collezionisti e non, come ad esempio lo splendido set Bonsai della linea Creator, oggi ribassato a soli 44,99€, grazie ad uno sconto del 10%!

Arrivato sul mercato lo scorso anno, e spesso esaurito anche nei negozi, il bonsai Lego è stato l’apripista all’ormai consolidata linea “Botanical Collection”, che include anche prodotti come l’orchidea o le succulente, arrivate da pochissimo sul mercato.

Composto da 878 pezzi, questo set riproduce in modo fedele uno dei celebri alberelli della tradizione giapponese, con tanto di vasetto rettangolare, e di un supporto in mattoncini atto a simulare una piccola piantana in legno. Di misure compatte, proprio come ci si aspetterebbe da un vero bonsai, questo set misura 18 cm di altezza, 21 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza, ed è certamente uno dei set più sfiziosi e stravaganti mai prodotti da Lego che, onde ricreare ancor di più un effetto realistico, ha persino deciso di inserire nella confezione due diversi tipi di fogliame, uno verde, ed uno in rosa, per richiamare al periodo della fioritura.

Ovviamente, sono ancora tantissimi i set in sconto con questa promozione Lego e, per questo, vi suggeriamo caldamente di visitare quanto prima la pagina Amazon dedicata alla promozione, così che possiate subito rintracciare il set che meglio si confà ai vostri gusti.

