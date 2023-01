Se state cercando il modo migliore per riscaldare la vostra casa, con il minor consumo possibile, dovreste assolutamente dare un’occhiata alle promozioni disponibili da Leroy Merlin. Nella sezione apposita creata dallo store, potrete trovare davvero di tutto a prezzi folli, con sconti che toccano anche il 20% fino a questa sera! Avrete la possibilità di navigare tra ben 5 sottocategorie, in modo tale da acquistare ciò che fa più al caso vostro: termosifoni, caldaie, termostati e cronotermostati, stufe e camini, riscaldamento elettrico.

L’unica cosa da fare, oltre a mettere i prodotti che preferiti nel carrello, è avere la carta fedeltà IDEAPIÙ ma on preoccupatevi, la versione standard è gratuita e vi permette di accedere agli sconti! Vi basterà registrarvi direttamente da questo link, in una manciata di minuti.

Da menzionare con particolare attenzione il Radiatore EQUATION 800/100 in alluminio a 1 colonna e con 10 elementi. Al momento, potrete acquistarlo a soli 143,10€ invece di 159,00€, un prezzo piuttosto conveniente per un articolo garantito per ben 10 anni.

Il radiatore Equation in questione, permette il trasferimento del calore all’interno del termoarredo in maniera efficiente: il calore generato dal sistema di riscaldamento innalza la temperatura dell’acqua, la quale viene poi convogliata verso il radiatore che, immediatamente, rilascia il calore nell’ambiente circostante. Il prodotto misura 80cm in larghezza e 85,6cm in altezza, ideale anche per le stanze poco ampie.

Il design, inoltre, è concepito per una immediata efficienza calorica, con una serie di aperture anteriori raccordate che esaltano i moti convettivi dell’aria calda, creando da subito un elevato comfort termico nell’ambiente. Grazie all’alluminio di cui è composto, inoltre, riscalda in brevissimo tempo e continua a farlo anche dopo essere stato spento per un periodo di tempo relativamente lungo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Leroy Merlin dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

