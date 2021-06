Scopri le offerte Nescafé Dolce Gusto: fino al 22% di sconto sui formati da 48 e 96 capsule

In seguito ad una nuova definizione di normalità e al cambiamento delle abitudini, l’unica a rimanere una costante è la pausa in compagnia di un buon caffé, soprattutto dopo un’estenuante giornata di lavoro. Se siete amanti del buon caffé allora sarete felici di sapere che Nescafé propone in sconto molti prodotti della linea Dolce Gusto con i suoi formati da 48 e 96 capsule in sconto fino al 22%, quindi avrete la possibilità di procurarvi un buon numero di capsule ad un prezzo super conveniente! Le cialde vanno a ruba. Quindi il nostro consiglio e di non indugiare troppo, anche perché parliamo di un brand riconosciuto a livello internazionale, che va alla ricerca dei migliori chicchi di caffè a seconda del profilo di gusto per la creazione di aromi unici.

Fra le numerose varietà della linea Dolce Gusto presenti nel catalogo, segnaliamo, in offerta a 25,90€, l’espresso Roma da 96 capsule, che si caratterizza per la pregiata miscela ispirata alla tradizione italiana del caffè. Se siete fra coloro che preferiscono un prodotto senza di caffeina e non volete privarvi del piacere di un buon caffè, suggeriamo l’espresso Decaffeinato – 96 capsule con uno sconto del 21% proposto anch’esso soli 25,90€. Segnaliamo inoltre, per gli amanti del cioccolato che vogliono addolcire le proprie pause, il chococino da 96 capsule , una cioccolata con note di vaniglia e una cremosa schiuma di latte vellutata.

Il rapporto qualità/prezzo non lascia spazio a dubbi sull’acquisto, inoltre va detto che l’incapsulamento del caffè è sicuro e ottimale, e non ci risultano problemi di sorta con le macchine Nescafè, né tanto meno le più gravose e note problematiche come blocchi improvvisi, o l’involontario danneggiamento delle macchine.

Vi sono tante varietà di prodotti della linea Dolce Gusto e noi vi invitiamo caldamente a visitare la pagina dedicata alla promozione e far decidere al vostro palato quali capsule portarvi a casa, ma non prima di dare una sbirciatina alla lista in calce, dove abbiamo riportato alcune tra le bevande più popolari anche senza glutine.

Nel caso in cui foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa l'acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa le migliori cialde, capsule e caffè macinati.

