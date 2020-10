Scopri le offerte outlet di Coop: gli sconti arrivano fino al 60%!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte provenienti dai principali store della rete, vi segnaliamo ora che, qualora non siate ancora sazi di offerte, potreste dare un’occhiata alla nuova proposta presente sul sito della Coop, ben nota catena di supermercati il cui shop online è forse tra i più ricchi e funzionali rispetto alla concorrenza. Ebbene, sulle pagine digitali dei negozi Coop, potrete accedere ad una promozione su diversi articoli, tra cui giocattoli per bambini e accessori per la casa, tutti contraddistinti da riduzioni di prezzo che possono raggiungere persino il 60% rispetto al costo originale.

Centinaia gli articoli proposti, tra cui si segnalano – come detto – anche molti giocattoli, come ad esempio il famoso ed amatissimo Cicciobello di Giochi Preziosi, proposto nella sua “variante invernale” con una sportiva tuta da neve rossa e blu, arricchito con un delizioso cappuccio peloso e con guanti e scarponcini. Realizzato in modo impeccabile, il Cicciobello si rivela sempre il regalo perfetto per i più piccoli in qualsiasi circostanza e con una spesa quasi irrisoria, dato che può essere acquistato in questa occasione a soli 39,90€ invece di 69,90€. Un articolo che sa essere anche tecnologico, dal momento che questa specifica variante dispone di un meccanismo interno che gli permette di camminare autonomamente dopo un vostro battito di mani.

E ovviamente non finisce qui! Perché sono molti gli articoli, tra giocattoli e non, che Coop propone in offerta sulle pagine, motivo per cui vi invitiamo a dare un’occhiata all’intera selezione di prodotti in offerta, così che possiate valutare da soli quella che è la promozione che meglio può soddisfare le vostre necessità. Per semplificarvi la ricerca, abbiamo raggruppato per categoria alcuni di quelli che riteniamo essere i prodotti che meritano attenzione. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Giocattoli

Cucina e soggiorno

Tavola

Cartoleria e valigeria

Offerte per categoria

