Dopo aver dato uno sguardo alle migliori iniziative tech di questa calda settimana di aprile, è giunto il momento di fare una piccola pausa per parlarvi di una nuova ed interessante promozione di Gutteridge, che permette agli interessati di acquistare tantissimi capi d’abbigliamento a prezzi superlativi, con sconti fino al 55%!

Come è facile da intuire, si tratta di un’occasione incredibile, dato che permette di accaparrarsi prodotti che tendenzialmente hanno un prezzo di listino abbastanza elevato, oltre alla qualità sartoriale degna di nota. Gutteridge, il noto brand italiano, offre ai suoi clienti degli abiti di assoluto valore, adatti sia a coloro che desiderano vestire con eleganza e stile, che a tutti gli amanti del casual.

I prodotti compatibili con la promozione di Gutteridge sono tantissimi, ma tra questi vi consigliamo di dare uno sguardo alla maglia girocollo in cotone seta e cashmere a 29,00€ anziché 65,00€, grazie ad uno sconto del 55%. In alternativa, potrete anche aggiudicarvi la giacca per abito in fresco lana a 179,00€ al posto di 299,00€.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, è doveroso sottolinearvi anche la possibilità di pagare i vostri acquisti in tre semplici comode rate a tasso zero, per merito del servizio Klarna, integrato nel processo d’acquisizione del portale di Gutteridge. Ed è per questo motivo che vi suggeriamo più che mai di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere i prodotti di vostro gradimento tra quelli proposti dal marchio.

