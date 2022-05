Se siete alla ricerca di creme, sieri e altri prodotti per la cura della pelle a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di approfittare degli sconti attivi sulla sezione Amazon dedicata al marchio Bottega Verde. Solo per poco, potrete acquistare moltissimi articoli del famoso brand italiano con ribassi che toccano anche il 25%!

Nella categoria apposita potrete trovare davvero ogni genere di prodotto, a partire dai trattamenti anticellulite al caffè verde fino a set anti età pensati per rimpolpare e rigenerare il vostro viso. Trattandosi di una promozione molto interessante e a tempo limitato, vi invitiamo a portare a termine il vostro acquisto il prima possibile.

Bottega Verde è un marchio leader per la produzione e vendita di cosmetici a base di principi attivi naturali. Nata in Toscana nel 1972, l’azienda ha cominciato a inserirsi nel settore come semplice erboristeria, riuscendo a tramutarsi in un vero e proprio punto di riferimento nel mercato italiano grazie alla vasta gamma di prodotti di bellezza che commercializza. All’interno dei propri laboratori, Bottega Verde sfrutta le più avanzate scienze e tecnologie cosmetiche, utilizzando il meglio della natura per creare formule efficaci senza l’utilizzo di componenti chimiche superflue.

Tra i prodotti più convenienti per questo periodo tra primavera ed estate, vi consigliamo di acquistare il SOL Ibisco Argan di Bottega Verde, un’utilissima crema doposole profumata a soli 9,74€ invece di 12,99€. Potrete utilizzare questa lozione ogni giorno, regalando nutrimento alla vostra cute e aiutando a prolungare la vostra abbronzatura sana e senza macchie anche dopo diversi giorni. Questa crema doposole con olio di Ibisco ed olio di Argan è caratterizzata da un rapido assorbimento che dona morbidezza e idratazione, dunque si tratta di un prodotto eccellente da utilizzare in qualsiasi momento della giornata.

L’articolo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio dei numerosi prodotti che godono di sconti super validi, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Amazon dedicata.

