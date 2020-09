[ULTIMI GIORNI] Scopri l’offerta estiva di Sky: show, serie TV, Sky HD e Netflix a soli 19,99€ al mese!

Anche se l’estate è ormai finita e si ricomincia a parlare di scuola o di rientro a lavoro, sul portale di Sky le grandi offerte dei Summer Days! L’azienda, infatti, ha dato il via ad una nuova promozione che prevede l’abbonamento a Sky HD, il piano Intrattenimento plus e l’accesso Netflix a soli 19,99€ al mese per i primi 12 mesi, anziché 43,39€ al mese. Questa iniziativa scade il 30 settembre, quindi avete ancora qualche tempo per riflettere sull’effettuare il passaggio all’intrattenimento multimediale di Sky, ma ricordate che si tratta di una super occasione!

Aderendo a questa iniziativa, vi sarà installato l’ultimo ritrovato in quanto a tecnologia dei decoder, stiamo parlando di Sky Q che con i suoi comandi vocali, gli oltre 1000 GB di memoria, la possibilità di registrare fino a 4 programmi simultaneamente ed il supporto alle App come Youtube o Dazn, il tutto per offrire all’utente esperienze senza precedenti.

Questa promozione racchiude i tre pacchetti Sky TV, Sky Famiglia e Netflix ed una volta attivata preparatevi a farvi conquistare dalle serie Sky Original come Gangs of London oppure Petra con Paola Cortellesi, tutti i contenuti e le serie TV di Premium, e poi tantissimi programmi di viaggi, di cucina, di musica lifestyle arte e documentari, con la possibilità di vedere anche i programmi in lingua originale. E se tutto questo non dovesse bastarvi compreso c’è anche l’abbonamento all portale multimediale Netflix, dove sarà possibile vedere film e serie TV come Lucifer o Away, documentari e tanto altro, nel piano che prevede l’uso di due schermi in contemporanea con la definizione dei contenuti in HD.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che gli Sky Summer Days scadranno a fine mese, e vi consigliamo di visitare la pagina relativa alla promozione per ulteriori informazioni.

