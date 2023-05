Se siete alla ricerca di un gadget sfizioso, e davvero originale con cui abbellire il vostro studio, il vostro salotto o, perché no, proprio il vostro angolo dedicato al gaming o allo streaming, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa spettacolare serie di prodotti, resi popolari da TikTok e da alcuni streamer che ne fanno bella mostra su Twitch, e rientranti a pieno diritto nella categoria dei cosiddetti “Amazon Finds“!

Di che stiamo parlando? Degli splendidi “Pixel Frames”, dei veri e propri quadri, realizzati con grandissima perizia cartotecnica, e disponibili ad un prezzo che, di norma, oscilla tra i 19,99€ e i 29,99€, a seconda del modello selezionato (e non delle dimensioni, che invece sono standard per tutti).

Realizzati su licenza ufficiale dei relativi licenziatari, come Konami, Capcom e Sega, i Pixel Frame altro non sono che degli splendidi quadri, in misura 23×23, ritraenti alcuni dei momenti più iconici tratti da videogame classici, come ad esempio Sonic, Castlevania o Mega Man.

Si tratta di veri e propri “frame”, realizzati ad arte in cartone rigido e stampato in altissima definizione che, grazie ad una tecnica di posizionamento “a strati”, offre un’incredibile profondità visiva, rendendo la scena incredibilmente definita e piacevole da vedere.

La qualità costruttiva è elevatissima, ed i “frame” sono perfettamente incastonati all’interno di una cornice rigida e di colore nero ed alla quale, volendo, si piò attaccare una targhetta commemorativa che definisce l’origine della scena incorniciata (ovviamente la targhetta è inclusa in confezione, e può essere attaccata o meno, a seconda del gusto dell’utente).

Bellissimi da esporre e da guardare, questi quadri a tema gaming possono fare la gioia di qualsiasi fan dei titoli classici, e possono davvero dare un tocco in più alla vostra postazione da gioco! Per questo, vi suggeriamo caldamente di dar loro un’occhiata su Amazon, con l’invito ad accaparrarveli quanto prima poiché, al loro prezzo originale (che è quello presente sulla piattaforma) sono davvero difficili da trovare, ed è facile imbattersi in gravo sovrapprezzi!

