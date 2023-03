Tanti sconti imperdibili per le offerte di primavera, tra tutti da menzionare quelli su cialde e capsule di caffè. Al momento, potrete acquistare numerose tipologie e confezioni differenti di prodotti, perfetti per rendere i vostri momenti di break o la vostra colazione ancora più piacevole e di qualità.

Per il momento, potrete sfruttare sconti che toccano addirittura il 30% su miscele a marchio Borbone, Nespresso, Lavazza, Pellini e molto altro ancora. Per questo, data la validità degli sconti, vi consigliamo di portare a termine i vostri acquisti quanto prima.

Se state cercando delle valide capsule, non possiamo non menzionarvi le Lavazza Espresso Point Crema&Aroma contenente 50 Astucci da 2 Capsule, ovvero 100 in totale. Al momento, potrete acquistarle a soli 16,80€ invece di 21,00€ e sono la proposta perfetta per chi cerca un caffè dal sapore molto intenso.

La miscela Crema&Aroma Espresso Point è composta per il 40% di Arabica e 60% di Robusta, caratterizzata da una tostatura media. Dunque una miscela forte con un dolce e persistente retrogusto!

Le migliori offerte su cialde e capsule

